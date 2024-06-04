الثلاثاء 27 ذو القعدة 1445 ﻫ - 4 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بمزرعة ثالثة بأستراليا.. اكتشاف سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

منذ 37 دقيقة
A A A
طباعة المقال

قالت حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الثلاثاء إنه تم اكتشاف سلالة شديدة العدوى من الفيروس المسبب لمرض إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن ثالثة بالولاية.

وذكرت الحكومة في بيان أن الفحوصات أكدت اكتشاف السلالة H7N3 من الفيروس. وهذه السلالة تختلف عن السلالة H5N1 التي انتشرت في الطيور والثدييات في أنحاء العالم في الأعوام القليلة الماضية.

وفي السياق، هناك 4 أنماط من فيروسات الأنفلونزا، وهي الأنماط A وB وC وD. وتنتشر فيروسات الأنفلونزا من النمطين A وB وتسبّب أوبئة موسمية للأمراض لدى البشر، على الرغم من أن الفيروسات من النمط A هي فقط التي يمكن أن تسبّب جوائح عالمية بناءً على المعرفة والفهم الحاليين. وتنشأ فيروسات الأنفلونزا من النمط A لدى العديد من أنواع الحيوانات. ويمكن أن يتسبب ظهور فيروس الأنفلونزا من النمط A، المصحوب بالقدرة على إصابة الأشخاص والحفاظ على استمرار العدوى من إنسان إلى آخر، في حدوث جائحة أنفلونزا.

وتُصنف فيروسات الإنفلونزا من النمط A إلى أنماط فرعية وفقاً لمجموعات البروتينات الموجودة على سطح الفيروس. وعندما تصيب فيروسات الأنفلونزا الحيوانية الأنواع المضيفة لها، فإنها تُسمى وفقاً للمضيف – مثل فيروسات أنفلونزا الطيور وفيروسات أنفلونزا الخنازير وفيروسات أنفلونزا الخيول وفيروسات أنفلونزا الكلاب وما إلى ذلك. وتختلف فيروسات الأنفلونزا الحيوانية هذه عن فيروسات الأنفلونزا البشرية ولا تنتقل بسهولة إلى البشر وفيما بينهم.

وتشكّل الطيور المائية البرية المستودع الطبيعي الرئيسي لمعظم الأنماط الفرعية لفيروسات الأنفلونزا من النمط A. وقد تخلّف فاشيات أنفلونزا الطيور بين الدواجن عواقب فورية وشديدة على القطاع الزراعي.

    المصدر :
  • العربية
  • وكالات

المزيد من الصحة

فواكه وخضروات مفيدة للبشرة وتقاوم الشيخوخة.. تعرفوا عليها
المصدر: الشرق الاوسط
رسمياً.. منتجات ومكملات غذائية من القنب الهندي في صيدليات المغرب
الى محبّي التعرّض للشمس في الصيف.. اليكم أضرارها على أجسادكم

الأكثر قراءة

وليد جنبلاط ونبيه بري
برعاية بري وجنبلاط.. حل لبناني برعاية دولية!
صورة تجمع أسماء الأسد إلى جانب زوجها بشار الاسد على صفحة جمعية البستان التابعة لـ رامي مخلوف
"فقيدة الوطن".. تداول خبر وفاة أسماء الأسد وحزب البعث يعلق!
الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح
تعرف على ولي عهد الكويت الجديد