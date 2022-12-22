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بينهم 21 طفلاً.. 94 وفاة بالحمى القرمزية في بريطانيا

منذ 7 دقائق
سيارات إسعاف في بريطانيا

سيارات إسعاف في بريطانيا

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أفادت وكالة الأمن الصحي البريطانية (الخميس 22-12-2022) أن إنجلترا سجلت 94 وفاة، بما في ذلك 21 طفلا، بسبب الحمى القرمزية وعدوى البكتيريا (العقدية الغازية إيه.) حتى الآن هذا الموسم.

وقالت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي إنها تسن بروتوكولات لتخفيف النقص في أدوية البنسلين المستخدمة لعلاج تلك العدوى البكتيرية، مما يسمح للصيادلة بوصف بدائل حين تكون المخزونات منخفضة.

وذكرت وكالة الأمن الصحي أن 27486 إصابة بالحمى القرمزية رصدت في الفترة من 12 سبتمبر أيلول إلى 18 ديسمبر كانون الأول.

وقالت إن ذلك يقارن بنحو 3287 حالة مسجلة في نفس الفترة من العام خلال آخر موسم ذروة نسبية في 2017 إلى 2018، على الرغم من أن الإصابات في ذلك الموسم بدأت في الارتفاع في وقت مختلف.

وقال الدكتور كولين براون نائب مدير وكالة الأمن الصحي “أتفهم كيف أن هذا الارتفاع الكبير في الحمى القرمزية والتهاب الحلق قد يكون مقلقا للوالدين، لكن يمكن علاج الحالة بسهولة بالمضادات الحيوية ومن النادر جدا أن يُصاب الطفل بأعراض مرضية أكثر خطورة”.

وأضاف “معظم الأمراض الشتوية يمكن علاجها في المنزل والخدمة الصحية الوطنية”.

    المصدر :
  • رويترز

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