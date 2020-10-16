تأثير إيجابي بالغ للمساحات الخضراء على أجهزة المناعة لدى الأطفال

يعاني الأطفال بشكل عام من ضعف المناعة مما يجعلهم أكثر عرضة للأمراض، ويسعى الأهل لتطوير مناعة أطفالهم من خلال اتباع نظام غذائي صحي متكامل وممارسة الأنشطة. وبخلاف اعتقادات الأهل فإن عدم تعرض الأطفال للميكروبات يجعل أجهزتهم المناعية أقل تحديا للأمراض، وتبين للباحثين في اكتشاف مدهش، أن تغييرا بسيطا فقط في مكان اللعب من شأنه أن يحدث فرقا على مستوى المناعة.

وفي تفاصيل الدراسة التي نشرها موقع “ّ ذاغارديان” وترجمها لكم موقع “صوت بيروت انترناشونال “..

أظهرت الأبحاث أن الأطفال الذين تغيّرت أماكن لعبهم في الهواء الطلق من ساحات الحصى إلى الغابات الصغيرة أظهروا تحسناً في جهاز المناعة في غضون شهر.

يعتقد العلماء أن هذا يرجع إلى أن الأطفال طوروا ميكروبات أكثر تنوعاً على بشرتهم وفي أحشاءهم من الأطفال الذين لم يتم تغيير ملاعبهم.

في جميع أنحاء العالم الغربي ، ترتفع معدلات أمراض المناعة الذاتية ، حيث يهاجم الجسم نفسه عن طريق الخطأ. وتشمل الأمراض الربو والأكزيما والسكري من النوع 1 ومرض الأمعاء الالتهابي والتصلب المتعدد. إنّ التفسير المحتمل الرائد لهذا الاتجاه ، المسمى فرضية النظافة ، هو أن الأطفال يتعرضون للميكروبات أقل بكثير مما كانوا عليه في الماضي. وهذا يعني أن أجهزتهم المناعية أقل تحدياً وأكثر عرضة لارتكاب الأخطاء.

وقد أظهرت الدراسات السابقة ارتباطات إحصائية بين التعرض للتنوع الميكروبي وتطوير جهاز مناعة يعمل بشكل جيد. ولكن هذه هي الدراسة الأولى التي تشمل تغيير بيئة الأطفال عمداً ، مما يشير إلى وجود صلة سببية.

وقال الباحثون إن تجربتهم تظهر أنه قد يكون من الممكن تحسين تطور الجهاز المناعي مع تغييرات بسيطة نسبياً في البيئات المعيشية للأطفال في المدن.

شملت الدراسة 75 طفلاً في مدينتين في فنلندا ، وهو عدد صغير نسبياً للتجربة. “ولكن عندما رأينا النتائج ، فوجئنا جداً لأنها كانت قوية جدا” ، قال آكي سينكونن ، من معهد الموارد الطبيعية في فنلندا ، الذي قاد العمل:”يمكن لدراستنا أن تمهد الطريق لممارسات وقائية جديدة لخفض الوباء العالمي للأمراض بوساطة المناعة.”

وقال سينكونن إن هناك دراسات تجريبية مماثلة تجري حالياً في مكان آخر ولكن نتائجها لم تنشر بعد . وقد بدأ فريقه الآن البحث لمعرفة ما إذا كان إعطاء الأطفال دفعة من التنوع الميكروبي، يؤدي إلى الحد من مستويات أمراض المناعة الذاتية.

“إنه عمل رائع أتوق إليه.”قال البروفيسور غراهام روك من كلية جامعة لندن. “إنّ العديد من الاضطرابات التي تتزايد في سكان المدن الغربية ناتجة عن فشل الآليات التي تشرف على الجهاز المناعي. تظهر هذه الدراسة أن تعريض الأطفال لبيئة طبيعية متنوعة بيولوجياً يعزز العديد من المؤشرات الحيوية لآليات التحكم الأساسية. هذه المجموعات البحثية الفنلندية تقود الطريق في تطبيق هذا المفهوم بطريقة عملية.”

تم نشر البحث في مجلة Science Advances في حين تم إجراؤه من قبل فريق كبير بما في ذلك خبراء في الطب، البيئة والتخطيط الحضري. ويتراوح عمر الأطفال بين ثلاث وخمس سنوات، وينتشرون بين 10 مراكز رعاية نهارية مماثلة.

في أربعة مراكز، تمّ تركيب العشب من أرضيات الغابات الطبيعية، كاملة مع الشجيرات القزمة، العنب البري، التوت البري، والطحالب، في منطقة اللعب العارية سابقاً. قضى الأطفال ما معدله 90 دقيقة في اليوم في الخارج وتم تشجيعهم على اللعب مع النباتات والتربة. وقال سينكونن:” كان الأمر سهلاً لأن المنطقة الخضراء كانت المكان الأكثر إثارة في الفناء”. كانت تكلفة كل ساحة خضراء حوالي 5,000 يورو ، أقل من ميزانيات الصيانة السنوية للساحات.

أظهرت الاختبارات بعد 28 يوماً أن تنوع الميكروبات على جلد الأطفال كان أعلى بمقدار الثلث من أولئك الذين ما زالوا يلعبون في ساحات الحصى وزاد بشكل كبير في الأمعاء. كما أظهرت عينات الدم تغييرات مفيدة في مجموعة من البروتينات والخلايا المتعلقة بالجهاز المناعي ، بما في ذلك السيتوكين المضاد للالتهابات والخلايا التائية التنظيمية.

أعطى الباحثون جميع الأطفال نفس الوجبات كل يوم واستبعدوا العدد الصغير الذي تم إعطاؤه مكملات بروبيوتيك من قبل والديهم. لم يتمكن العلماء من التحكم في البيئة المنزلية ولكنهم قالوا أن تأثيراً كبيراً شوهد على الرغم من الظروف المنزلية المتغيرة، وهو التأثير القوي لتدخل الغابات.