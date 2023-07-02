يحارب التعب والاكتئاب.. دراسة طبية تكشف فوائد مذهلة للاستحمام بالماء البارد

وجدت دراسة حديثة أن أخذ حمام لمدة 5 دقائق في الماء البارد يمكن أن يجعل الناس يشعرون بمزيد من النشاط واليقظة والانتباه والفخر والإلهام، إضافة إلى تقليل الشعور بالضيق والعصبية.

ووفقاً لدراسة نشرها موقع “psypost”، فقد ارتبطت المشاعر الإيجابية التي مر بها المشاركون بزيادة التواصل بين أجزاء مختلفة من الدماغ والمسؤولة عن التحكم في الانتباه والعاطفة والتنظيم الذاتي؛ وقد نُشرت الدراسة في مجلة Biology.

تعتبر السباحة في الهواء الطلق والاستحمام البارد من الأنشطة التي أصبحت أكثر شعبية في السنوات الأخيرة، حيث يعتقد الأشخاص الذين ينخرطون فيها عادة أنه مفيد لصحتهم ويحسن رفاههم.

وقد أكدت الدراسات الحديثة ذلك بشكل أو بآخر، حيث يؤدي التعرض للماء البارد إلى تفاعلات كيميائية حيوية وفسيولوجية مختلفة في الجسم يمكن أن تعزز جهاز المناعة وتحسن وظائف الحركة.

أظهرت دراسات أخرى أيضًا أن السباحة المنتظمة في الماء البارد يمكن أن تقلل من التعب وتخفيف أعراض الاكتئاب وتحسن الصحة العامة. وأشارت الأبحاث إلى أن الغمر بالماء البارد يمكن أن يرفع الحالة المزاجية ويزيد من المشاعر الإيجابية.

أما على المستوى البيوكيميائي، يؤدي تعريض الجسم كله للماء البارد إلى إطلاق النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين، والتي تلعب أدوارًا مهمة في تنظيم العواطف والتوتر ومعالجة المكافآت.

أرادت مؤلفة الدراسة “ألا يانكوسكايا” من جامعة بورنماوث وزملاؤها فهم كيفية ارتباط التغيرات المزاجية الناتجة عن الغمر في الماء البارد بالتغيرات في اتصال الدماغ والتفاعلات بين شبكات الدماغ المختلفة واسعة النطاق. وقد أجروا دراسة باستخدام نوع من تصوير الدماغ يسمى التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).

وقد شملت الدراسة 39 مشاركًا بالغًا تم إشراكهم من خلال الإعلانات في حرم الجامعات ومنصات التواصل الاجتماعي (Facebook و Twitter)، بحيث يجب أن يكون المشاركون غير مصابين بأي من الأمراض المزمنة، ولا يتناولون أي أدوية، وليس لديهم تاريخ من الاضطرابات الصحية المزمنة، وألا تكون النساء منهن حوامل، ولم يشاركوا في الغمر بالماء البارد خلال الـ 12-18 شهرًا الماضية.

عند وصولهم إلى المختبر، أكمل المشاركون تقييمًا لمشاعرهم. ثم أجرى الباحثون بعد ذلك فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لأدمغتهم في حالة الراحة وسجلوا مخطط كهربية القلب لمدة دقيقتين لقياس نشاط القلب. بعد ذلك، غمر المشاركون أنفسهم في حمام بارد (19.93 درجة مئوية ± 0.13 درجة مئوية) حتى عظام الترقوة لمدة 5 دقائق.

بعد التجفيف وارتداء الملابس، عادوا لإجراء فحص آخر بالرنين المغناطيسي وأكملوا التقييم العاطفي مرة أخرى.وقد تلقى كل مشارك قسيمة أمازون بقيمة 20 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 25 دولارًا) كتعويض عن مشاركتهم.

أظهرت نتائج الدراسة أن حمام الماء البارد أدى إلى زيادة معدل ضربات قلب المشاركين بشكل كبير، وظل حجم تنفسهم مرتفعًا طوال فترة الاستحمام. وقد أفاد المشاركون أنهم شعروا بمشاعر أكثر إيجابية وانفعالات سلبية أقل بعد حمام الماء البارد مقارنة بالسابق. وصفوا الشعور بمزيد من النشاط واليقظة والانتباه والإلهام والفخر وأقل توتراً.

وقد حدد تحليل بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي مجموعتين من وصلات الدماغ التي أظهرت تغيرات كبيرة.

وقال يانكوسكايا في بيان صحفي: “جميع أجزاء الدماغ الصغيرة مرتبطة ببعضها البعض بنمط معين عندما نقوم بأنشطة في حياتنا اليومية، وبالتالي يعمل الدماغ ككل، بعد أن دخل المشاركون في الماء البارد، رأينا الآثار الفسيولوجية – مثل الارتعاش والتنفس الشديد. بعد ذلك أظهر لنا التصوير بالرنين المغناطيسي كيف يعيد الدماغ توصيل اتصاله لمساعدة الشخص على التعامل مع الصدمة”.

تضمنت المجموعة الأولى اتصالاً متزايدًا بين قشرة الفص الجبهي الإنسي ومناطق معينة في الشبكة البارزة. على وجه التحديد، كان هناك اقتران أقوى بين قشرة الفص الجبهي الإنسي والجزيرة الأمامية اليسرى، وقشرة الفص الجبهي الأيسر، والجزء الجداري الجانبي الأيسر من شبكة الوضع الافتراضي. ومن المثير للاهتمام، أنه كان هناك أيضًا ارتباط سلبي بين قشرة الفص الجبهي الإنسي والقشرة الحزامية الأمامية للشبكة البارزة.

تكون شبكة الوضع الافتراضي نشطة أثناء اليقظة المريحة وترتبط بالتأمل الذاتي ومعالجة الأفكار والذكريات الداخلية. تشارك الشبكة البارزة في اكتشاف وتوجيه الانتباه إلى المحفزات المهمة، ودمج المعلومات الحسية والعاطفية، وتسهيل عمليات التحكم المعرفي.

تتألف المجموعة الثانية من اتصالات إيجابية بين القشرة الجدارية الخلفية للشبكة الأمامية الجدارية (المرتبطة بالانتباه والإدراك)، والتلم الجداري السفلي الأيمن لشبكة الانتباه الظهرية، والشبكة الجانبية المرئية اليمنى. وقد أظهرت هذه الوصلات أيضًا تغيرات كبيرة بعد الغمر في الماء البارد.

تم العثور على أن الزيادة في المشاعر الإيجابية مرتبطة بالتوصيل المتغير الذي يشمل قشرة الفص الجبهي الإنسي، وعقدتين من الشبكة البارزة (القشرة الحزامية الأمامية وقشرة الفص الجبهي المنقاري)، والوصلات بين مناطق الدماغ المختلفة في نصف الكرة المخية الأيمن (الشبكة الأمامية الجدارية، شبكة الانتباه الظهرية والشبكة الجانبية المرئية).

تشارك مناطق الدماغ هذه في التحكم في الانتباه والعاطفة والتنظيم الذاتي. لم يظهر انخفاض المشاعر السلبية ارتباطات قوية بالتغيرات في اتصال الدماغ.

قال يانكوسكايا: “هذه هي أجزاء الدماغ التي تتحكم في عواطفنا، وتساعدنا على البقاء منتبهين واتخاذ القرارات، لذلك عندما أخبرنا المشاركون أنهم شعروا بمزيد من اليقظة والإثارة والتحسن بشكل عام بعد الحمام البارد، توقعنا أن نرى تغييرات في الاتصال بين تلك الأجزاء. وهذا بالضبط ما وجدناه”.