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تحدث بلهجة غريبة بعد إصابته بفيروس كورونا!

منذ ساعة واحدة
كورونا

كورونا

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يكشف العديد من المصابين عن الآثار الجانبية للإصابة بفيروس كورونا، والتي يبدو البعض منها غير عاديا، كأن يتحدث المصاب بلهجة أخرى!

وصف واين أولدهام وعائلته الآثار الجانبية الغريبة بعد قضائه أسابيع فاقدا وعيه إثر إصابته بفيروس كورونا، وتقول زوجته: “عندما خلع القناع كانت له هذه اللهجة الغريبة، بدت وكأنها لهجة اسكتلندية”.

وتحدث أحد سكان قرية Aintree (ميرسيسايد، المملكة المتحدة) بلكنة اسكتلندية بعد الخروج من غيبوبة، حسبما ذكرت صحيفة “ليفربول إيكو”، وتقول الصحيفة:

“كافح واين أولدهام الفيروس مدة 11 أسبوعا، وتم نقله إلى المستشفى بتشخيص إصابته بفيروس كورونا في 5 أكتوبر/ تشرين الأول، بسبب المضاعفات، ومن ثم دخل الرجل في حالة غيبوبة، بعد فصله عن جهاز التنفس الصناعي، بدأ أولدام يتحدث بلهجة غير عادية”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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