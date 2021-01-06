fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

تحديد الخطر الرئيسي للسلالة “النيجيرية” من كورونا

منذ ساعة واحدة
باحث داخل مختبر

باحث داخل مختبر

A A A
طباعة المقال

قال موقع Express البريطاني، نقلا عن عالم الفيروسات سانديا اومنيلبا، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي ظهرت في نيجيريا قد تكون لها قدرة أعلى على الإصابة بالمرض.

وأضاف العالم: “ما يمكننا قوله من وجهة النظر السريرية، هو أن هناك عددا أكبر من الأشخاص الذين يعانون من علامات وأعراض، أكثر خطورة للمرض”.

وذكر العالم، أن السلالة الجديدة، تتمتع بمعدل انتشار أعلى من السلالة السابقة. وشدد على أنه يمكن لشخص واحد أن ينقل المرض في وقت واحد، إلى أربعة أو خمسة أفراد من العائلة.

ويشير العلماء إلى أن، الطفرات ظاهرة طبيعية بالنسبة للفيروس، لكن الأشكال الأكثر خطورة من المرض التي تسببها سلالة جديدة، تتطلب دراسة متأنية للغاية لهذا الشكل من الفيروس.

انتشر خبر ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، في نيجيريا في نهاية ديسمبر الماضي.

ووفقا للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، تم اكتشاف السلالة الجديدة عند دراسة عينات من مريضين في ولاية أوسون النيجيرية، وذلك بحسب “نوفوستي”.

    المزيد من الصحة

    الحبل السري لحديثي الولادة قد يكون علاجاً لمرضى كوفيد-19 الشديد
    عدسة لاصقة
    عدسة لاصقة ذكية يمكنها رصد الحالة الصحية لمستخدمها!
    أسباب آلام الجانب الأيمن من الصدر
    أسباب آلام الجانب الأيمن من الصدر.. احذرها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تساقط الشعر مؤشر خطير لعدة أمراض
    منها عصير البصل … علاجات منزلية فعالة لمحاربة تساقط الشعر
    الأزمة الاقتصادية اللبنانية تتفاقم
    دولار السوق السوداء طلوع والوضع الاقتصادي نزول
    لقاح فايزر ضد كورونا
    توفيت بعد يومين من تلقيها لقاح “فايزر” … هذه قصة الممرضة البرتغالية