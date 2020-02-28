تحديد توقيت الوجبات اليومية يخفض الوزن

نشرت صحيفة ذي صن البريطانية دراسة حديثة أن اعتماد روتين يومي في توقيت وجبات الطعام قد يساعد على تخفيض الوزن وتحسين الصحة. وقالت ريانون لامبرت، خبيرة التغذية والمقدمة في Food For Thought، كيف أن النظر إلى الساعة قبل تناول الطعام يمكن أن يساعد على خفض الوزن.

– 7 صباحا: إفطار كبير

وجد باحثون بجامعة Lübeck في ألمانيا أن تناول وجبة إفطار كبيرة، يمكن أن يساعد جسمك على حرق عدد سعرات حرارية أكثر بنحو مرتين ونصف المرة مقارنة بتناول وجبة بالحجم نفسه في المساء. ووجدوا أيضا أن تناول وجبة إفطار منخفضة السعرات الحرارية يزيد من شهية الناس، وخاصة للحلويات.

– 11 صباحا: استراحة القهوة

ينتج الجسم المزيد من الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذي يساعدنا أيضا على الاستيقاظ، ويبلغ ذروته في الساعة 8 صباحا. وتوصل العلماء إلى أنه من الأفضل شرب فنجان من القهوة عندما ينخفض ​​الكورتيزول بشكل طبيعي خلال اليوم. بشكل عام، ما بين الساعة 10 صباحا و12 مساء. ووجدت دراسة منفصلة أن تناول الكافيين مباشرة قبل التمرين، يمكن أن يعزز الأداء ويزيد من كمية السعرات الحرارية التي تحرقها.

– 1 بعد الظهر: الوجبات الخفيفة

قالت ريانون: “الغداء وقت رائع لتناول طعام دسم نوعا ما، حيث لا داعي للقلق بشأن النوم أثناء هضمه”. وتأتي قدرتنا على التركيز من إمدادات ثابتة من الطاقة من الطعام – وبالتالي إذا كنت تستمتع بالخبز والمعكرونة، فإن الغداء هو الوقت المثالي لاستهلاك هذه الأطعمة إذا كنت تريد التركيز في فترة ما بعد الظهر.

وأضافت ريانون: “من الأفضل تناول الوجبات الخفيفة الحلوة مثل ألواح الشوكولاتة والكعك مع الوجبة أو بعدها مباشرة، مثل تناول السكر مع الأطعمة الأخرى، وسيساعد على منع ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم”.

– 3 مساء: شرب الماء

يساعد التأكد من شرب الكثير من الماء يوميا في تقليل كمية السعرات الحرارية اليومية، لأنه يزيد من الشعور بالامتلاء. ووجدت إحدى الدراسات أن القيام بذلك قبل تناول وجبة غذائية، قلل من السعرات الحرارية بنسبة 13%. كما أن الحفاظ على الرطوبة جيدا خلال فترة ما بعد الظهر، يمكن أن يمنع تناول الوجبات الخفيفة، بينما يحافظ على الانتعاش قبل العشاء.

– 7 مساء: هضم الطعام

قالت ريانون: “يوصى بتناول الطعام قبل النوم بساعتين للحصول على ساعات نوم جيدة، وتناول جزء أصغر من الطعام في المساء، يمكن أن يساعد على الهضم. وهناك بعض الدراسات العلمية التي تزعم أن استهلاك الكربوهيدرات والبروتين يساعد على النوم الجيد ليلا”.

– 11 مساء: تجنب الأكل

ينصح معظم المتخصصين بوجوب تجنب تناول الكثير من الطعام قبل النوم. وتجادل بعض الدراسات أيضا بأن عملية التمثيل الغذائي لدينا تتباطأ عندما ننام، وبالتالي فإن السعرات الحرارية التي نستهلكها قبل وقت النوم مباشرة تكون أكثر عرضة للتراكم في الجسم.