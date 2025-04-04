تحذير… قلة النوم العميق قد تزيد خطر الإصابة بالزهايمر

كشفت دراسة حديثة، نُشرت في مجلة طب النوم السريري، أن انخفاض الوقت الذي يقضيه الفرد في مراحل النوم العميق، خاصة النوم ذا الموجات البطيئة ونوم حركة العين السريعة، قد يؤدي إلى ضمور مناطق معينة في الدماغ، وهي من العلامات المميزة لمرض الزهايمر.

وأوضحت الدراسة أن النوم يؤدي دورًا أساسيًا في حماية صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالزهايمر، إذ استكشفت العلاقة بين مراحل النوم المختلفة والتغيرات التي تصيب مناطق الدماغ المرتبطة بالمرض، مثل الحُصين والمناطق القشرية الأخرى. كما بحثت في تأثير النزيف الدموي الدماغي الصغير على تطور المرض.

ويشمل النوم أربع مراحل رئيسية، تبدأ بالنوم الخفيف، ثم مرحلة نوم أعمق، يليها النوم ذو الموجات البطيئة، الذي يؤدي دورًا مهمًا في تجديد الخلايا. أما المرحلة الأخيرة، نوم حركة العين السريعة (REM)، فترتبط بالأحلام وتنشيط الدماغ.

وتتبعت الدراسة 270 مشاركًا على مدى 13 إلى 17 عامًا باستخدام تخطيط النوم والتصوير بالرنين المغناطيسي. وأظهرت النتائج أن قلة النوم ذو الموجات البطيئة ارتبطت بانكماش مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والإدراك، بينما كان تقليل نوم حركة العين السريعة مرتبطًا بتدهور في نفس المناطق.

وأشارت الدكتورة شيلي روهرشيب، خبيرة علم الأعصاب، إلى أن النوم العميق ضروري لإزالة السموم من الدماغ، حيث يساعد النظام الغليمفاتيكي في تصفية بروتينات بيتا-أميلويد والتاو، المرتبطة بتطور الزهايمر.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ليا كايلور أن السائل الدماغي يساعد خلال النوم في التخلص من الفضلات وتعزيز الوظائف الإدراكية.

ورغم أهمية النتائج، أشارت الدراسة إلى بعض القيود، مثل محدودية حجم العينة وعدم تنوع المشاركين، ما قد يؤثر في تعميم النتائج.

وينصح الخبراء بالحفاظ على جودة النوم عبر اتباع جدول نوم منتظم، وتجنب الكافيين قبل النوم، وتهيئة بيئة نوم مريحة، ما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر.