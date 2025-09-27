تحذير للنساء.. تجاهل الفحص المبكر لسرطان الثدي قد يكلفك حياتك حقا!

أجرى فريق من الباحثين دراسة شاملة كشفت أن النساء اللواتي يتغيبن عن موعد الفحص الأول لسرطان الثدي يكنّ أكثر عرضة للموت بسبب المرض.

كما تقلّ لديهن فرص الاستجابة لدعوات الفحص اللاحقة، ما يقلل احتمال اكتشاف الأورام في مراحلها المبكرة، حين تكون فرص العلاج أعلى بكثير.

ويعد الفحص بالأشعة السينية وسيلة فعالة لاكتشاف سرطان الثدي في مراحله المبكرة، قبل ظهور أي أعراض، ما يعزز فرص الشفاء والبقاء على قيد الحياة.

وفي الدراسة، حلل خبراء من معهد كارولينسكا في السويد بيانات نحو نصف مليون امرأة تلقين دعوة للفحص الأول بين عامي 1991 و2020، وتمت متابعة حالتهن حتى 25 عاما.

وأظهرت النتائج أن 32% من النساء لم يحضرن موعد الفحص الأول، وكانت لديهن فرص أقل لحضور الفحوصات اللاحقة، كما كنّ أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي في مراحل متقدمة مقارنة بمن حضرن الفحص.

وسجلت الدراسة أن معدل الوفاة بين النساء اللواتي تخلفن عن الفحص الأول بلغ 9.9 حالة وفاة لكل 1000 امرأة خلال 25 عاما، مقابل 7 حالات بين من حضرن الفحص، مشيرة إلى أن هذا الفارق لم يكن نتيجة زيادة في عدد الإصابات، إذ كان معدل الإصابة بالمرض مماثلا في المجموعتين، وإنما يعود السبب إلى التأخر في التشخيص.

وأشار الباحثون إلى أن “خطر الوفاة من سرطان الثدي لدى اللواتي لم يحضرن الفحص الأول كان أعلى بنسبة 40% مقارنة بمن حضرن، على مدى 25 عاما”، موضحين أن السبب الرئيسي هو التأخر في التشخيص.

وأكدوا أن الالتزام بالفحص الأول بالأشعة السينية يمثل “استثمارا طويل الأمد في صحة وسلامة المرأة”، إذ يمكن أن يكون حاسما في الوقاية من مضاعفات سرطان الثدي.

ومن جانبها، قالت كلير راوني، الرئيسة التنفيذية لجمعيةBreast Cancer Now الخيرية في المملكة المتحدة: “الفحص هو الوسيلة الأكثر فعالية لاكتشاف سرطان الثدي مبكرا، ما يزيد من فرص الشفاء، لكن آلاف النساء لا يلتزمن به، وهو ما يعرضهن لخطر أكبر“.

وأضافت: “مع ارتفاع عدد النساء اللواتي يتجاهلن موعد الفحص الأول، يجب بذل جهود عاجلة لتشجيعهن، وضمان سهولة الوصول إلى الفحص لجميع الفئات المستهدفة