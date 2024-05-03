تحذير من تفشي التهاب الكبد الفيروسي الألفي

حذّر المكتب الصحي المركزي في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان واللجنة الصحية في تجمع الأطباء في لبنان من خطورة تفشي التهاب الكبد الفيروسي الألفي، بخاصةً بعد أن أعلنت وزارة الصحة العامة 40 حالة من التهاب الكبد الفيروسي الالفي في كامد اللوز في البقاع الغربي.

ونوه التجمعان بالإجراءات السريعة، التي اتخذتها الوزارة، لجهة أخذ عينات من المياه، وإرسالها الى مختبر المياه في مستشفى ضهر الباشق الحكومي.

كذلك أشار التجمعان الى أنهما كلفا عددا من الاعضاء لتوزيع نشرة خاصة بمرض التهاب الكبد الفيروسي الألفي، و هي نشرة موجزة صادرة عن تجمع الأطباء في لبنان، تذكر الأسباب و العوارض وطرق الوقاية، على المواطنين في مختلف البلدات وأحياء المدن .

وفي الختام، دعا التجمعان وزارة الصحة العامة الى التنسيق والتعاون مع جميع الهيئات والمنظمات الصحية ومراكزها ومستوصفاتها الحكومية والخاصة والأهلية، في مواجهة انتشار هذا المرض الوبائي الفيروسي.