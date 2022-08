تحذير من "لسان كوفيد" ودعوة إلى تصنيفه كعارض جديد لعدوى كورونا

كشف عالم أوبئة عن عارض جديد “غريب” يؤثر على المصابين بفيروس كورونا، ودعا إلى ضروة إلى الانتباه إليه وتصنيفه ضمن قائمة أعراض “كوفيد-19”.

وحذر البروفيسور تيم سبيكتور من “لسان كوفيد” في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء 13 كانون الثاني، وأرفق صورة مروعة لما يبدو عليه العارض الغريب.

وتشمل أعراض فيروس كورونا عادة ارتفاعا في درجة الحرارة والسعال الجديد وفقدان حاسة التذوق والشم. لكن عالم الأوبئة في King’s College London، الذي يرأس دراسة تطبيق Covid Symptom Study App، يقول إن نحو 20% من جميع المرضى تظهر عليهم علامات غير مدرجة في القائمة الرسمية للحكومة لأعراض فيروس كورونا.

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list – such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK

— Tim Spector MD (Prof) (@timspector) January 13, 2021