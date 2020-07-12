تحقيق أميركي يكشف مفاجأة.. لماذا رفض مسؤولون حكوميون وشركات أدوية تصنيع علاج لـ”كورونا”؟

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كشف تحقيق لصحيفة “لوس أنجلوس تايمز” (Los Angeles Times)، خبراً مفاجئاً عن مقاومة الحكومة الأميركية وشركات صناعة الأدوية، أحد الحلول الواعدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد مؤقتا، قبل اكتشاف اللقاح.

وقال الأطباء والخبراء إن جرعة بحقنة في الكتف تحوي بلازما الدم الغنية بالأجسام المضادة للمتعافين من “كوفيد-19” يمكن أن تكون بمثابة مصل ضد الفيروس لعدة أشهر، لكن المسؤولين الاتحاديين والشركات لم يتخذوا قرارا، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ (Bloomberg) للأنباء السبت.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الاتحاديين رفضوا طلبات مناقشة الاقتراح مرتين، كما رفضت شركات الأدوية تصميم أو تصنيع الجرعات رغم اعترافها بالفعالية المحتملة للخطة.

واعتبر هذا السلوك تقاعسا وفرصة ضائعة، كما وصفه مايكل جوينر الباحث في “مايو كلينيك” الذي يقود برنامجا ترعاه إدارة الغذاء والدواء الأميركية للاستفادة من الأجسام المضادة لفيروس كورونا من المتعافين من كوفيد-19.

ويقول التحقيق الصحفي إن الخلاف يدور حول التوقيت لا ما تعِد الفكرة به من نجاح.

وقال مسؤولو الصحة الاتحاديون ومجموعات شركات صناعة الأدوية إن أي علاج قائم على البلازما يجب أن يتم تركيزه على علاج المرضى المصابين بالعدوى بالفعل، وليس على الوقاية.

ومن جانبه قال أنتوني فاوتشي كبير مسؤولي الأمراض المعدية بالولايات المتحدة إن هذه الفكرة “جذابة” لكن العلماء بحاجة إلى إثبات أنها فعالة لدى الحالات النشطة أولا.

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الجمعة أن “عدد الإصابات في العالم ارتفع أكثر من الضعف الأسابيع الستة الأخيرة”. وبعدما تحدث عن هذا الوضع المقلق، شدد على ضرورة التدخل بسرعة عندما تظهر بؤر للوباء.

وقال غيبريسوس “وحده تحرك جريء ترافقه وحدة وطنية وتضامن عالمي يمكن أن يقلب المسار” وأضاف “هناك أمثلة كثيرة في العالم تدل على أنه حتى لو كان الوباء كثيفا جدا، فإنه يمكن السيطرة عليه”.