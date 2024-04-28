تحقيق يهز صناعة المياه بفرنسا.. عبوات شركة شهيرة ملوثة "بالبراز"

أتلفت شركة بيرييه (perrier) مليوني زجاجة من المياه الغازية الشهيرة التي يشتبه في أنها ملوثة ببكتيريا “برازية” بموجب أوامر حكومية، بحسب ما أعلنت وكالة الصحة العامة الفرنسية قبل أيام.

ويمثل الإعلان عن عملية الإتلاف أحدث ضربة لشركة الأغذية السويسرية العملاقة نستله، التي تخضع شركة المياه الفرنسية التابعة لها لتحقيق جنائي بتهمة استخدام وسائل غير قانونية لتنقية مياهها المعدنية، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وطلبت السلطات الصحية في منطقة أوكسيتاني بجنوب فرنسا من شركة نستله ووترز فرنسا تدمير جميع منتجات بيرييه في الفترة من 10 إلى 14 مارس من أحد مصادرها بالقرب من نيم، حسبما ذكرت وكالة الصحة DGS في وثيقة تمت مشاركتها مع وكالة فرانس برس.

وقالت شركة نستله إن حوالي مليوني زجاجة تم إتلافها “من باب الاحتياط”. وقالت الشركة إن زجاجات بيرييه الموجودة في المتاجر آمنة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمرت السلطات الإقليمية شركة نستله ووترز فرنسا بـ “التعليق الفوري” للإنتاج في أحد مصادرها بالقرب من نيم، وفقا لنسخة من الأمر الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وجاء في الأمر أنه تم تسجيل التلوث “البرازي” اعتبارًا من 10 مارس/آذار.

نستله هي أيضًا المالكة للعلامات التجارية Vittel وContrex وHepar، وفتح المدعون الفرنسيون في يناير/كانون الثاني تحقيقًا في طرق التنقية التي تستخدمها.

واعترفت الشركة بأنها قامت بتطهير المياه باستخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية والترشيح الكربوني وغيرها من الوسائل غير المسموح بها للمياه المعدنية “الطبيعية”.

مصادر العلامات التجارية Vittel وContrex وHepar موجودة في شرق فرنسا.

وقالت المديرية العامة للأمن العام إنه بعد عمليات فحص جديدة، تم إغلاق بعض مصادر المياه في شرق وجنوب فرنسا أو أعيد تصنيفها على أنها “مياه صالحة للشرب من خلال المعالجة”.

وقالت وكالة الصحة الفرنسية: “قبل عمليات الإغلاق هذه، كانت هذه المستجمعات تعالج بطريقة احتيالية من قبل المشغلين”. لقد هز التحقيق صناعة المياه في فرنسا بأكملها.

وقال أنطوان دو سان أفريك، المدير العام لشركة دانون الفرنسية للأغذية، خلال اجتماع المساهمين السنوي للشركة، إن مصادر المياه المعدنية الطبيعية تواجه الآن مراقبة “صارمة للغاية”.

وأثار المساهمون تساؤلات حول الخطوات التي يتم اتخاذها في شركة دانون، التي تشمل علاماتها التجارية للمياه المعدنية إيفيان، وفولفيك، وبادويت. وقال سان أفريك إن الشركة تعمل بشكل وثيق مع المزارعين المحليين والصناعة لمنع التلوث بالقرب من مصادر المياه