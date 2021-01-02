تحكموا بفرط الكوليسترول عبر اتباع هذه النصائح الغذائية

يعتبر النظام الغذائي الغير صحي من أكثر الأمور التي تساهم في اختلال توازن الكوليسترول في الجسم.

لذلك يساعد تناول الطعام الصحي بانتظام في التغلب على أمراض عديدة، كما يتيح أيضًا اتباع نظام غذائي متوازن، والسيطرة على ”فرط الكوليسترول“ أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وأورد موقع ”تايمز ناو“ 6 نصائح تمكن من السيطرة على ارتفاع الكوليسترول عبر اتباع نظام غذائي صحي.

التوابل والأعشاب

تحتوي معظم التوابل والأعشاب، مثل الكركم، القرفة، الثوم، الزنجبيل، النعناع، الكزبرة، على مضادات أكسدة تضبط مستويات الكوليسترول.

الفواكه والخضروات

الفواكه والخضروات مصدر غذائي غني، ويساعد تناولها على خفض مستويات الكوليسترول السيىء في الدم إلى حد كبير؛ ما يعني تقليل مخاطر أمراض القلب.

الدهون غير المشبعة

يرتبط استهلاك الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة والسكريات برفع مستويات الكوليسترول السيىء، عليك تجنبها واستبدالها بدهون غير مشبعة، مثل الزيتون والمكسرات والأسماك الدهنية.

الألياف القابلة للذوبان

يعمل تناول الغذاء الغني بالألياف القابلة للذوبان على تنشيط الكبد لإفراز الصفراء، وبدورها تستطيع تنقية مجرى الدم من الكولسترول الضار وخفض مستوياته، وتوجد في عدد من الأطعمة، مثل بذور الكتان والحمضيات والفاصوليا والحبوب الكاملة والبقوليات والتفاح.

الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر خيارا مثاليا؛ وذلك لتأثيره القوي في ضبط مستويات الكوليسترول في الدم.

حمية البحر الأبيض المتوسط

تعد حمية البحر المتوسط واحدة من الأنظمة الغذائية المفيدة للسيطرة على فرط الكوليسترول.