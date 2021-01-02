برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

تحكموا بفرط الكوليسترول عبر اتباع هذه النصائح الغذائية

منذ 11 ثانية
الغذاء المتوازن يعدل مستوى الكوليسترول في الجسم

الغذاء المتوازن يعدل مستوى الكوليسترول في الجسم

A A A
طباعة المقال

يعتبر النظام الغذائي الغير صحي من أكثر الأمور التي تساهم في اختلال توازن الكوليسترول في الجسم.

لذلك يساعد تناول الطعام الصحي بانتظام في التغلب على أمراض عديدة، كما يتيح أيضًا اتباع نظام غذائي متوازن، والسيطرة على ”فرط الكوليسترول“ أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وأورد موقع ”تايمز ناو“ 6 نصائح تمكن من السيطرة على ارتفاع الكوليسترول عبر اتباع نظام غذائي صحي.

التوابل والأعشاب

تحتوي معظم التوابل والأعشاب، مثل الكركم، القرفة، الثوم، الزنجبيل، النعناع، الكزبرة، على مضادات أكسدة تضبط مستويات الكوليسترول.

الفواكه والخضروات

الفواكه والخضروات مصدر غذائي غني، ويساعد تناولها على خفض مستويات الكوليسترول السيىء في الدم إلى حد كبير؛ ما يعني تقليل مخاطر أمراض القلب.

الدهون غير المشبعة

يرتبط استهلاك الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة والسكريات برفع مستويات الكوليسترول السيىء، عليك تجنبها واستبدالها بدهون غير مشبعة، مثل الزيتون والمكسرات والأسماك الدهنية.

الألياف القابلة للذوبان

يعمل تناول الغذاء الغني بالألياف القابلة للذوبان على تنشيط الكبد لإفراز الصفراء، وبدورها تستطيع تنقية مجرى الدم من الكولسترول الضار وخفض مستوياته، وتوجد في عدد من الأطعمة، مثل بذور الكتان والحمضيات والفاصوليا والحبوب الكاملة والبقوليات والتفاح.

الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر خيارا مثاليا؛ وذلك لتأثيره القوي في ضبط مستويات الكوليسترول في الدم.

حمية البحر الأبيض المتوسط

تعد حمية البحر المتوسط واحدة من الأنظمة الغذائية المفيدة للسيطرة على فرط الكوليسترول.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من الصحة

البطاطا من الأغذية الأكثر شعبية
4 أشياء تحدث لجسمك عند تناول البطاطا يومياً
بريطانيا أول دولة تبدأ التطعيم ضد كورونا
كورونا
بريطانيا تثير الجدل بـ”كوكتيل اللقاحات” ضد كورونا
الإمارات تطق حملة للتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا
كورونا
الإمارات تطلق حملة للتوعية بأهمية تلقي لقاح “كوفيد-19”

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ميشال حايك
ميشال حايك بتوقعات صادمة لعام 2021 … وهذا ما توقعه لـ صوت بيروت إنترناشونال
خسوف القمر
خسوفان وكسوفان.. ظواهر فلكية مذهلة في 2021
فرانشيسكا سكالينجي
بالفيديو: معايدة من الشاعرة الإيطالية فرانشيسكا سكالينجي للسوريين