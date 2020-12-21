تخلص من مرض “القلاع الفموي” بهذه العلاجات المنزلية المذهلة

يعاني العديد من الأشخاص من ظهور النتوءات البيضاء أو الصفراء المؤلمة على الخدين داخل الفم أو اللسان، والقلاع الفموي هو الإصابة بالفطريات في الفم، وهو غير معدي، وعادة ما يتم علاجه بنجاح بالأدوية المضادة للفطريات، ويسمى أيضاً داء المبيضات الفموي، لأن مجموعة من الفطريات التي تسمى بالمبيضات هي سبب الإصابة به، هذه الفطريات تعتبر كائناً طبيعياً في الفم، ولكن في بعض الأحيان قد تزداد وتسبب الأعراض.

يظهر مرض القلاع الفموي عندما تتطور الفطريات داخل الفم، وذلك بحسب تقرير صحي نشره موقع “أونلي ماي هيلث” الطبي.

في المراحل المبكرة، لا تكون الأعراض واضحة جدا ولكنها تتطور مع تفاقم العدوى، ومن الناحية الطبية، يُطلق عليه أيضا داء المبيضات الفموي أو داء المبيضات الفموي البلعومي.

ويظهر مرض القلاع الفموي بشكل أكثر شيوعا عند الرضع، ومرضى السكري، والذين يعانون من اضطرابات أو ضعف في الجهاز المناعي، وتزول هذه النتوءات في الغالب مع الرعاية والعلاج المناسبين.

وذكر التقرير أن هناك علاجات طبيعية يمكنك تجربتها في المنزل للتخلص بشكل فعال من القلاع الفموي، وتشمل هذه العلاجات ما يلي:

صودا الخبز

يستخدم صودا الخبز بشكل فعال لتنظيف الأسنان، مما يؤدي إلى الوقاية من تشكل عدوى الفطريات وعلاجها أيضا، وتتمثل العملية في وضع صودا الخبز على منطقة الفطر لمدة 3-4 دقائق ثم تنظيفها بالفرشاة أو شطفها برفق، ويمكنك إضافة قليل من صودا الخبز في معجون الأسنان وتنظيف الفم بشكل طبيعي.

الكركم

يستخدم الكركم لعلاج أنواع مختلفة من الالتهابات، فهو يحتوي على مركب يسمى الكركمين يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفطريات، والتي يمكن أن تساعد في علاج مرض القلاع الفموي عن طريق محاربة هذه الفطريات، وذلك بوضع مسحوق الكركم على المنطقة المصابة أو شطف الفم بمحلول الكركم والماء.

الزبادي

الزبادي هو أحد أفضل الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك الذي يساعد في تحسين الصحة والتغلب على العديد من الأمراض وكذلك الالتهابات، ويجعل جهاز المناعة أقوى لمكافحة مرض القلاع الفموي أو أي نوع من أنواع العدوى، فقط ضع ملعقة كبيرة من الزبادي في فمك لمدة 5 دقائق للحصول على نتائج فعالة.

الغرغرة بالمياه المالحة الفاترة

يحتوي الملح على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، ويساعد في التخلص من الفطريات التي تسبب مرض القلاع الفموي، ضع نصف ملعقة صغيرة من الملح في نصف كوب من الماء الدافئ وقم بالغرغرة بها لبضع دقائق. يمكنك حتى تناول آخر رشفة من تلك المياه.

يمكنك استخدام أيضا خل حمض التفاح، الثوم، عصير الليمون، وعصير التوت البري للوقاية من القلاع الفموي والحصو على أروع النتائج بشكل طبيعي مذهل.