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تسجيل عشرات الإصابات بالتهاب الكبد الوبائي الذي تنقله الفئران في اسبانيا

منذ ساعتين
التهاب الكبد

التهاب الكبد

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قالت صحيفة “El Pais” أنه لاول مرة في اسبانيا، يرصد الأطباء عشرات الإصابات بفيروس التهاب الكبد الوبائي Hepatitis E لدى البشر.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الصحيفة فإن “الفيروس الذي يسبب العدوى المذكورة تم رصده لأول مرة عام 2010 في ألمانيا، وكان يعتقد أن البشر لا يمكن أن يصابوا به، وعام 2018 تم رصد أول شخص أصيب بهذا المرض الذي تنقله الفئران”.

ومن جهته قال أنطونيو ريفيرو خواريز، الباحث والمتخصص بأمراض الكبد الوبائي في إسبانيا:”الإصابات رصدت في عدة مناطق منفصلة على نطاق واسع في إسبانيا، مثل الأندلس وغاليسيا ونبارة وكاتالونيا، وهذا يشير إلى أن الفيروس موجود في أجزاء كبيرة من البلاد، هناك 40 إصابة تم تحديدها من خلال تحليل عينات مأخوذة من أكثر من 250 مريضا من 10 مستشفيات”.

ولا توجد معلومات مؤكدة حاليا حول كيفية انتقال الفيروس المذكور من القوارض إلى البشر، لكن بعض الفرضيات تشير إلى أن الناس من الممكن أن يصابوا بالعدوى بعد ملامسة المواد الملوثة ببراز أو بول الفئران الحاملة للمرض.

    المصدر :
  • وكالات

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