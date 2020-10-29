تطوير نظام تعقيم يمكنه القضاء على كورونا فى بضع دقائق

طورت شركة إسبانية نظام تعقيم يمكنه القضاء على فيروس كورونا في 10 دقائق، حيث يستخدم النظام بلازما الغلاف الجوي لتطهير المساحات والأسطح وتحييد جميع البكتيريا والفيروسات المحمولة جواً.

نظام التعقيم الجديد، الذى طوره علماء جامعة كارلوس الثالث في مدريد، مماثل في الحجم لجهاز كمبيوتر سطح المكتب ويمكن وضعه في أي مكان ، مثل غرفة أو سيارة ، لتطهير الأسطح.

ووفقا للشركة، فإن أنظمة التعقيم الجديدة، تعتمد على تقنية توليد بلازما الغلاف الجوي الباردة الحاصلة على براءة اختراع، وبشكل عام ، هذا الهواء المحيط لمجال كهربائي قوي للغاية ، وسحب الإلكترونيات من الجسيمات المحايدة في الهواء وتشكيل الأيقونات، ويمكن لهذا النظام أن يولد ما يصل إلى 70 نوعًا مختلفًا ، من الأشعة فوق البنفسجية إلى البيروكسيدات أو الأوزون أو أكاسيد النيتروجين.

بناءً على هذه التقنية وفقا لموقع “medscape” ، يمكن استخدام نظام التعقيم الجديد بطريقتين: يمكن استخدامه لتنظيف الهواء والأسطح، وهو نظام صامت يطهر الغرف التي يوجد بداخلها أشخاص ويعيد تدوير الهواء ويقضي على البكتيريا والفيروسات.

الاستخدام الثاني ينظف أي سطح في الغرفة عندما تكون فارغة، وللقيام بذلك ، يقوم النظام بإطلاق الأيونات التي بمجرد تطهيرها ، يتم إعادة توصيلها في جزيئات محايدة.

سيبدأ اختبار نظام التطهير هذا في نوفمبر في المركز الوطني الإسباني للتكنولوجيا الحيوية (CNB-CSIC ، باختصاره الإسباني) ، لاختبار تحييد سلالات فيروس كورونا التي تؤثر على البشر ، بما في ذلك -COV-2.

و تخطط الشركة الناشئة ، لاختبار النظام واعتماده بحلول نهاية هذا العام بحيث يمكن تثبيته في المستشفيات والمدارس والمكاتب ، من بين أمور أخرى المساحات.