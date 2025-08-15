تعرض الوالدين لمواد كيميائية قد يزيد خطر إصابة الأطفال بالتوحد

أثبتت دراسة حديثة أُجريت في الولايات المتحدة أن تعرض الوالدين لبعض المواد الكيميائية في بيئة العمل قبل وبعد حدوث الحمل، قد يزيد من مخاطر إصابة أطفالهم بالتوحد، ويرتبط ببعض التغيرات السلوكية لدى الأطفال المصابين بالمرض.

ويُعرف التوحد بأنه اضطراب عصبي يؤثر على الوظائف الاجتماعية ومهارات التواصل لدى الطفل، ويصاحبه غالبًا سلوكيات متكررة، مع تفاوت حدة المرض وأعراضه من حالة لأخرى. وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية International Journal of Hygiene and Environmental Health المتخصصة في علوم الصحة والطب والبيئة، فحص الباحثون التاريخ الوظيفي لآباء وأمهات أطفال مصابين بالتوحد قبل ثلاثة أشهر من الحمل وكذلك خلال فترة الحمل، مع قياس معدلات تعرضهم لحوالي 16 مادة كيميائية، من بينها البلاستيكات، والبوليمارات، والمطهرات، والأدوية، وسوائل السيارات وغيرها.

كما قيّم الباحثون حدة أعراض التوحد لدى الأطفال وفق معايير متخصصة لقياس المهارات السلوكية والمعرفية والسلوكيات اليومية. ووجدوا أن تعرض الوالدين لمواد مثل البلاستيكات والبوليمارات يرتبط بضعف الأداء المعرفي، وتراجع مهارات التكيف، وظهور مشكلات سلوكية مثل الانعزال الاجتماعي والنشاط المفرط.

وتبين أيضًا أن التعرض لمواد كيميائية مثل أوكسيد الإيثيلين، المستخدم في التعقيم، يزيد من حدة أعراض التوحد ويؤدي إلى تدهور مهارات الحياة اليومية، بينما يزيد التعرض لمادة الفينول من أعراض التوحد ويؤدي إلى سلوكيات متكررة ونشاط مفرط وغيرها من المشكلات.

وأكدت الباحثة إيرين ماكنليس، رئيسة فريق الدراسة من جامعة كاليفورنيا ديفيس، أن “هذه النتائج تشير إلى أن تعرض الوالدين لمواد كيميائية معينة في بيئة العمل قد يزيد من احتمالات إصابة أطفالهم بالتوحد، بل وقد يسهم في زيادة حدة الأعراض”.

وأشار الباحثون في تصريحات لموقع ميديكال إكسبريس المتخصص في الأبحاث الطبية، إلى ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لفهم تأثير تعرض الوالدين لهذه المواد على احتمالات إصابة الأطفال بالتوحد، مع التأكيد على أن أبحاث الصحة الإنجابية والنمو العصبي للأطفال يجب أن تشمل الآباء أيضًا، وليس الأمهات فقط، خاصة في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة.