تعرفوا على النباتات التي تصلح لغرف النوم!

هناك نباتات تصلح لوضعها في غرف النوم كنوع من أنواع الديكورات الطبيعية التي يمكن وضعها فوق الأرفف أو بجانب السرير أو في شرفة الغرفة فالكثير منا يفضل وضع النباتات للتخلص من التوتر والقلق والعمل على تحسين الحالة المزاجية بشكل طيب وأيضا وجود النباتات بداخل الغرف يساعد على تنقية الهواء لذا نتناول خلال هذا التقرير أفضل 7 نباتات يمكن وضعها في غرف النوم وفقًا لما جاء في موقع casper.

نبات الأفعى:

نبات الأفعى من النباتات التي لا تحتاج عناية أو صيانة أسبوعية ويعتبر من النباتات الواجب تواجدها بغرف النوم ويعرف باسم ” اللسان” ويمتلك القدرة على تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين في الليل.

نبات أوراق القلب:

نبات القلب من النبات المنزلية التي من المستحيل قتلها والتي تتشكل اوراقها على شكل قلب وتمتاز بالجاذبية والجمال ولكن يفضل وضعها بعيدا عن متناول الأطفال أو الحيوانات الأليفة.

نبات اللبلاب:

يحتل نباتات اللبلاب مكانة عالية لكونه نبات متميز ومن أفضل النباتات التي تصلح في غرف النوم وأيضًا هو يمتلك القدرة على تنقية الهواء من العفن وأيضًا قادر على تحسين أعراض الحساسية.

نبات مصنع العنكبوت:

يعتبر نبات مصنع العنكبوت من النباتات المعلقة سريعة التكاثر لذا يفضل الاحتفاظ به في مكان يصله ضوء الشمس ولكن بطريقة غير مباشرة.

نبات المطاط:

نبات المطاط من النباتات التي تماز بالجمال لاحتوائها على أوراق ذات لون أخضر تعمل على قتل السموم ويفضل الاحتفاظ بها في مكان معتدل الإضاءة.

نبات الصبار:

من النباتات القوية المتواجدة بقوة في داخل غرف نوم الكثير والتي تمتاز بقدرتها على زيادة نسبة الاكسجين في فترات الليل مما يساعد على خلق بيئة مناسبة للنوم ويمكن استخدام جل الصبار المتواجد في الأوراق لعلاج الحروق والتخلص من الجفاف.