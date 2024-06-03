تعرف على أعراض الحساسية لسم الحشرات.. وماهي طرق العلاج؟

قالت الجمعية الألمانية للحساسية والربو ‫إن الحساسية لسم الحشرات تعني تفاعل جهاز المناعة بشكل مفرط مع مكونات ‫معينة من سم الحشرات.

‫وأوضحت الجمعية أن أعراض الإصابة بالحساسية لسم الحشرات تتمثل في ‫الاحمرار والحكة والطفح الجلدي، وتورم الجلد والأغشية المخاطية والدوار ‫والغثيان.

‫أعراض خطيرة

‫كما قد تؤدي الحساسية لسم الحشرات إلى أعراض خطيرة مثل ضيق التنفس ‫وخفقان القلب وانخفاض ضغط الدم وصدمة تحسسية.

‫وفي أسوأ الحالات قد تتسبب الحساسية لسم الحشرات في توقف الدورة الدموية ‫والتنفس، الأمر الذي يهدد الحياة.

وأوضحت الجمعية أن خطر حدوث مضاعفات خطيرة يزداد لدى كبار السن ومرضى ‫الربو والقلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب، ‫وكذلك لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة مثل حاصرات بيتا.

‫سُبل العلاج

ويتم علاج الحساسية لسم الحشرات بواسطة مضادات الهيستامين، كما يمكن وضع ‫كريم أو جل يحتوي على الجلايكورتيكويد، بالإضافة إلى أن وضع الكمادات ‫الباردة لمدة 20 دقيقة تقريبا يساعد على تخفيف الأعراض.

‫وفي حال الأعراض الخطيرة يلزم استدعاء الإسعاف على وجه السرعة لتلقي ‫الرعاية الطبية.