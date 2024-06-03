تعرف على أعراض الحساسية لسم الحشرات.. وماهي طرق العلاج؟

قالت الجمعية الألمانية للحساسية والربو إن الحساسية لسم الحشرات تعني تفاعل جهاز المناعة بشكل مفرط مع مكونات معينة من سم الحشرات.
وأوضحت الجمعية أن أعراض الإصابة بالحساسية لسم الحشرات تتمثل في الاحمرار والحكة والطفح الجلدي، وتورم الجلد والأغشية المخاطية والدوار والغثيان.
أعراض خطيرة
كما قد تؤدي الحساسية لسم الحشرات إلى أعراض خطيرة مثل ضيق التنفس وخفقان القلب وانخفاض ضغط الدم وصدمة تحسسية.
وفي أسوأ الحالات قد تتسبب الحساسية لسم الحشرات في توقف الدورة الدموية والتنفس، الأمر الذي يهدد الحياة.
وأوضحت الجمعية أن خطر حدوث مضاعفات خطيرة يزداد لدى كبار السن ومرضى الربو والقلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب، وكذلك لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة مثل حاصرات بيتا.
سُبل العلاج
ويتم علاج الحساسية لسم الحشرات بواسطة مضادات الهيستامين، كما يمكن وضع كريم أو جل يحتوي على الجلايكورتيكويد، بالإضافة إلى أن وضع الكمادات الباردة لمدة 20 دقيقة تقريبا يساعد على تخفيف الأعراض.
وفي حال الأعراض الخطيرة يلزم استدعاء الإسعاف على وجه السرعة لتلقي الرعاية الطبية.