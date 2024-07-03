تعرف على أعراض الصدفية ومضاعفات الإصابة بها

الصدفية هي حالة جلدية يصبح فيها الجلد أحمر اللون ومتقشرًا ويمكن أن يسبب الحكة أيضًا، إذا كنت تعاني من الصدفية، فمن المرجح أن يكون لديك بقع على جلدك، عادة ما تكون حالة الجلد مزمنة ولا يوجد علاج لهذه الحالة، ومع ذلك، يمكنك طلب العلاج الذي يمكن أن يساعدك في إدارة الأعراض، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الصدفية وطرق علاجها، بحسب موقع “تايمز ناو”.

علامات وأعراض الصدفية

-طفح جلدي غير مكتمل يمكن أن يختلف من شخص لآخر. قد يكون لدى شخص ما مجرد بقعة من القشور تشبه القشرة، بينما قد يعاني شخص آخر من تهيجات في جميع أنحاء الجسم.

-الطفح الجلدي الذي يختلف في اللون. قد يعاني بعض الأشخاص من طفح جلدي بلون أرجواني، بينما قد يعاني شخص ما من طفح جلدي بلون وردي أو أحمر مع مقياس فضي

-بقع صغيرة الحجم

-الجلد الجاف والمتشقق الذي قد ينزف

-حكة أو حرقان أو ألم

-الطفح الجلدي الذي يستمر لبضعة أسابيع ثم يهدأ.

محفزات شائعة للصدفية

نوبات الصدفية يمكن أن تنجم عن عوامل مختلفة، حيث يعد التدخين من المساهمين الرئيسيين، حيث يؤدي التدخين إلى تفاقم مرض الصدفية من خلال تعطيل جهاز المناعة وزيادة التهاب الجلد.

المحفزات الشائعة الأخرى تشمل الإجهاد، الذي يمكن أن يؤدي إلى أعراض حادة وأدوية محددة مثل حاصرات بيتا والليثيوم. يمكن لبعض أنواع العدوى، وخاصة التهاب الحلق الناجم عن البكتيريا العقدية، أن تؤدي إلى الإصابة بالصدفية أيضًا.

العوامل المختلفة التي يمكن أن تكون بمثابة محفزات للصدفية:

-العوامل الوراثية: الصدفية لها مكون وراثي قوي. الأفراد الذين لديهم أفراد من العائلة مصابون بالصدفية هم أكثر عرضة للإصابة بالحالة بأنفسهم. تشارك العديد من الجينات في التحكم في جهاز المناعة وقد تكون مرتبطة بقابلية الإصابة بالصدفية.

-خلل في الجهاز المناعي: الصدفية هي في المقام الأول اضطراب في المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي خلايا الجلد السليمة عن طريق الخطأ. تؤدي هذه الاستجابة المناعية إلى النمو السريع لخلايا الجلد الجديدة والالتهابات وتراكم طبقات الجلد.

-المحفزات البيئية: يمكن للعوامل البيئية المختلفة أن تؤدي إلى ظهور الصدفية أو تفاقمها، حتى لدى الأفراد الذين لديهم استعداد وراثي. تشمل المحفزات الشائعة إصابة الجلد والالتهابات والإجهاد والأدوية والطقس.

-عوامل نمط الحياة: تم ربط التدخين والسمنة بحدة أعراض الصدفية وظهورها.

المضاعفات الناجمة عن الصدفية

بعض المضاعفات التي قد تنشأ بسبب الصدفية هي:

التهاب المفاصل الصدفي الذي يسبب الألم والتصلب والتورم في المفاصل وحولها

تغيرات مؤقتة في لون الجلد حيث تلتئم اللويحات

أمراض العين مثل التهاب الملتحمة والتهاب الجفن والتهاب القزحية

السمنة

مرض السكري من النوع 2

ضغط دم مرتفع

أمراض القلب والأوعية الدموية

أمراض المناعة الذاتية مثل مرض الاضطرابات الهضمية، والتصلب.