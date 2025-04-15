تعرف على أعراض وأنواع الوسواس القهري!

الوسواس القهري من أشهر الاضطرابات النفسية التي من الممكن أن يشعر بها الشخص من تكرار المخاوف أو أفكار أو كثرة التفكير في أمور معينة، هل أغلقت باب المنزل جيداً عند النزول؟، هل أغلقت المياه ؟، هل أغلقت الغار؟، أسئلة كثيرة تتراود في عقل هذا الشخص “الموسوس”، وفي كثير من الأوقات يفعل الأشياء ويرجع مرة أخرى لكي يتأكد من أنها تمت بشكل سليم أم لا بحسب “سي بي سي” سفرة.

الوسواس القهري

اضطراب عصابي نفسي يؤثر على كل شىء في الحياة وهو عبارة عن أفكار سلبية ووساوس ومخاوف تدفعك لعمل أمور وطقوس مستمرة تؤثر على العلاقات بمن حولنا وعلى الحياة الاجتماعية ككل.

ما هي علامات وأنواع الوسواي القهري ؟

1- وسواس النظافة

من أشهر أنواع الوساوس التي يكون لدى الشخص هو “وسواس النظافة” والخوف من الجراثيم، وهنا يكون الشخص يفكر حتى إذا كان في حوار بين شخص آخر تتراود أسئلة مثل هل هذا الشخص غسل يديه جيداً؟، هل يعاني من مرض معين؟، فالأمر هنا تكون الأفكار السلبية هي المسيطرة على الشخص، من بعد ذلك تؤدي إلى سلوكيات قهرية “الطقوس”.

لكي يتم تشخيص الشخص بأنه يعاني من الوسواس القهري فيجب توافر المخاوف السلبية ومعها السلوكيات القهرية “الطقوس”.

2- وسواس الشك

وياتي في المرتبة الثانية من أنواع الوساوس “وسواس الشك” وهنا تكون التساؤلات التي تسيطر على الشخص، هل أغلقت باب المنزل جيداً عند النزول؟ هل أغلقت الأنوار؟، فمن الممكن أن بتأكد الشخص من هذه الأمور أكثر من مرة لكي يشعر بالطمأنينة ولكنه يرجع مرة أخرى لكي يتأكد.

وفي كثير من الأوقات يفعل الأشياء ويرجع مرة أخرى لكي يتأكد من أنها تمت بشكل سليم أم لا مثلما ذكرنا من قبل.

3- وسواس الاكتناز

وهنا يكون الشخص غير قادر على رمي أي شيء، بمعنى أن الشخص الذي يعاني من هذا النوع أنه غير قادر على إلقاء الورقة في القمامة مثلا يجب أن يتم تخزينها لديه!.

4- وسواس الأذى

وهنا يتراود في عقل الشخص الذي يعاني من هذا الوسواس “أنا سيحدث لي شىءً إذا لم أفعل هذه الطقوس المعينة في أمرٍ ما”.

هل الوسواس عدوى أم هو أمر وراثي؟

وكانت الإجابة أنه عبارة عن خليط، ولكن في البداية هو يوجد استعدادات وراثية للوسوسة عند الولادة، وهنا يزداد الأمر سوءً مع التنشئة الخاطئة والتربية الغير صحيحة أو صدمات نفسية أثناء الطفولة مع قلق والاكتئاب في النهاية بعد كل هذه الأمور يصبح الشخص لديه اضطراب وسواس قهري.