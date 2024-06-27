الخميس 21 ذو الحجة 1445 ﻫ - 27 يونيو 2024 |
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تعرف على فوائد الأناناس فى الأجواء الحارة

منذ ساعة واحدة
فاكهة الاناناس

فاكهة الاناناس

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27 يونيو هو اليوم العالمي للأناناس هذه الفاكهة المميزة ذات المذاق المميز، وأيضا الفوائد العديدة والمهمة للصحة العامة.

وخلال التقرير التالي سنتعرف علي أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول الأناناس، وخاصة خلال فصل الصيف، حيث أن ثمرة الأناناس تحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للجسم، كمضادات الأكسدة، والألياف، ووالحديد وحمض الفوليك والفسفور والزنك والكالسيوم، وهذا يجعله مهم تناوله وفقا لتصريح من الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة.

أكد استشاري السمنة والنحافة، أن الأناناس من الفواكه المميزة، لأنه منخفض السعرات الحرارية والدهون، وهذا يجعله خيار غذائي صحي ومميز خلال موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة، فتناوله يساهم في ترطيب الجسم، والحماية من الإصابة بالجفاف، وأيضا يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة.

فوائد الأناناس
وقدم استشاري السمنة والنحافة، العديد من الفوائد الغذائية لتناول الأناناس، ومنها:

-يحسن صحة الهضم
يحتوي علي البروميلين “إنزيم الهضم ومضاد للإلتهابات ” والألياف، علي تحسين صحة الجهاز الهضمي.

-يقلل من التهاب المفاصل
يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تساعد في تقليل حدة الإلتهابات في الجسم، ويعمل تناوله علي تخفيف الألم المرتبط بالإصابة بالتهاب المفاصل.

-يقوي الجهاز المناعي
يرجع إحتواء الأناناس علي البروميلين الذي من خصائصه علاج الالتهابات، في جعل تناوله يقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، والعدوي، لافتا أن غناه بفتيامين سي يعمل علي تقوية المناعة، والحد من الإصابات.

-التخلص من الوزن الزائد
يرجع إحتوائه علي نسبة عالية من الألياف، والفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، وسعراته الحرارية المنخفضة، لجعله وجبة صحية وخفيفة للراغبين في التخلص من الوزن الزائد.

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