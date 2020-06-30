تعرف عليها..أسباب وأعراض وطرق علاج “عرق النسا”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

عرق النسا، هو اسم يطلق على كل ألم ناجم عن تهيج أو ضغط شديد على العصب الوركي، ويعتبر هذا العصب الأطول في جسم الأنسان ، وسمي عرق النسا بهذ الاسم، لانه تأثير ألمه يُنسي ما سواه.

عندما تشعر بألم أسفل الظهر يمتد حتى المؤخرة والقدمين، فإن ذلك قد يكون مؤشرا على الإصابة بالالتهاب في العصب الوركي أو ما يسمى بعرق النسا.

وهناك بعض الأعراض التي تدل على الإصابة بالتهاب العصب الوركي أو عرق النسا، سنتعرف عليها، بالإضافة إلى أسبابه وطرق العلاج.

أعراض التهاب العصب الوركي:

الشعور بالألم أسفل الظهر مع امتداد الألم إلى الحوض والمؤخرة والقدمين.

زيادة معدل الألم عند السعال أو العطش أو الجلوس.

الشعور بالتنميل في إحدى القدمين.

ظهور الألم المفاجئ والذي قد يستمر لعدة أيام أو أسابيع.

عوامل خطر التهاب العصب الوركي:

يعتبر السن من عوامل الخطر التهاب العصب الوركي أو عرق النسا، وخاصة مع التغيرات في العمود الفقري مثل النتوءات العظمية.

السمنة تعمل على زيادة الضغط على العمود الفقري، ما يؤدي إلى الإصابة بالإلتهاب بالعصب الوركي.

يعد الجلوس لفترات طويلة دون حركة له دور في الإصابة بالتهاب في العصب الوركي.

الإصابة بمرض السكري تؤثر على الأعصاب ما يعرضها إلى التلف، وقد يتسبب ذلك في التهاب العصب الوركي.

مضاعفات التهاب العصب الوركي:

ضعف الساق.

فقدان الإحساس بالمنطقة المصابة.

ضعف وظائف المثانة والأمعاء.

أسباب التهاب العصب الوركي:

التهاب المفصل الحرقفي.

تضييق في العمود الفقري القطني.

الانزلاق الفقاري الإسفنجي.

الإصابة بأمراض القرص التنكسية.

الحمل والتغيرات الهرمونية قد يتسبب في التهاب العصب الوركي.

علاج التهاب العصب الوركي:

العلاج الطبي:

يتم العلاج طبيا عن طريق استخدام المسكنات للألم وتكون لفترة قصيرة وفق ما ذكره موقع ويب طب.

كما يمكن للطبيب أن يلجأ إلى إجراء عملية جراحية كما قد يستخدم حقن الستيرويدات.

العلاج بالطرق الطبيعية:

عمل تمارين رياضية خاصة للتخلص من ألم التهاب العصب الوركي تحت إشراف المتخصصين.

ممارسة تمارين اليوجا للمساعدة على التقليل من ألم التهاب العصب الوركي.

عمل كمادات باردة على أسفل الظهر لأيام متتالية، وبعدها عمل كمادات ماء ساخن لمدة أيام متتالية أخرى.

الحرص على تدليك المنطقة المصابة للحد من الألم.