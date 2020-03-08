الصحة

تعرف عليها ..نصائح لتفادي ارتفاع نسبة الكولسترول بالدم

ينصح الأطباء المختصين في أمراض القلب والشرايين، بضرورة متابعة ‏نسبة الكوليسترول في الدم، لما تشكله زيادة نسبته من خطر على الصحة.

ومن الأعراض ‏المبكرة التي تشير إلى ارتفاع ‏نسبة الكوليسترول بالدم، هي الآلام الشديدة في الصدر والشعور بالغثيان والإرهاق الشديد ‏وضيق في التنفس.‏

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ويؤكد اختصاصيون ضرورة إجراء تحاليل دورية في حال ‏ارتفاع ضغط الدم وحدوث زيادة كبيرة في الوزن ومع وجود ‏تاريخ عائلي لارتفاع الكوليسترول بالدم وكذلك للمدخنين.
الكوليسترول هو مادة شمعية شبيهة بالدهن ‏يقوم ‏الكبد بإنتاجها، وهو ضروري لتكوين أغشية الخلايا ‏وفيتامين “د” ‏وبعض الهرمونات، ومع زيادة نسبة ‏الكوليسترول الضار في الجسم يتسبب في مشاكل صحية ‏عديدة‎‏ بالقلب والشرايين والأوعية الدموية.

وأوضح الأطباء أنه للوقاية ‏من ارتفاع الكوليسترول يجب تغيير النمط الغذائي بالابتعاد عن الأطعمة الدهنية والانتظام ‏في ممارسة الرياضة وتجنب التدخين.

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