تعرف عليها..9 علامات تنبئ بنوبة قلبية

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أكد مختصون في أمراض القلب، من جامعة باريس للطب أن هناك مجموعة من الأعراض قد تنبئ بحدوث نوبة قلبية، قبل شهر من وقوعها بالفعل.

ويؤكد المتخصصون أن النوبة القلبية غالباً ما تحدث بعد أن يتجاهل المرضى الأعراض المثيرة للقلق.

الدكتور إيلوي ماريغون، عن جامعة باريس ديكارت، قال إن 839 مريضا أميركيا أفصح عن نفس الأعراض عند مساءلة الأطباء الأميركيين له بعيد حدوث النوبة.

وقال ماريغون إن المرضى عانوا من أعراض خلال الأربعة أسابيع الأخيرة تتشابه إلى حد بعيد.

ودعا في السياق إلى إعداد قائمة بأكثر الأعراض شيوعا حتى يتمكن المرضى من استباق النوبة والاستفادة من رعاية طبية تغنيهم عن تعريض حياتهم للخطر.

وصنف المختصون تسعة أعراض أساسية يمكن أن تكون مرشرا لحدوث نوبة قلبية وهي:

– شعور بالضيق في الصدر

-غثيان أو قيء

-النفس القصير المتقطع

-ألم وخفقان في كل من الرقبة أو الفك أو الظهر أو الذراع أو الصدر

-ضيق في التنفس أو “هسهسة” في الصدر

-دوار أو نوبات إغماء

-تعرق كثير (على غير المعتاد)

-الانزعاج (ضيق الخاطر)

-ألم موضعي في الصدر