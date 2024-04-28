تعرّفوا على متلازمة "الأمعاء القصيرة" وأعراضها

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي إن متلازمة الأمعاء القصيرة هي حالة طبية تحدث عند إزالة جزء كبير من الأمعاء الدقيقة، على سبيل المثال بسبب مرض كرون، وهو التهاب مزمن يصيب الأمعاء.
وأوضحت الجمعية أنه نتيجة لذلك لا يعود الجسم قادرا على امتصاص العناصر الغذائية الكافية من الطعام، مما يؤدي إلى الإصابة بسوء التغذية من ناحية والمعاناة من مشاكل كثيرة في الجهاز الهضمي من ناحية أخرى.
أعراض متلازمة الأمعاء القصيرة
وتتمثل أعراض الإصابة بمتلازمة الأمعاء القصيرة في فقدان الوزن بسبب نقص المغذيات والإسهال المائي الشديد والبراز الدهني وعدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب)، بالإضافة إلى الشعور بالانتفاخ وحرقة المعدة والغثيان والقيء.
ويمكن مواجهة متاعب متلازمة الأمعاء القصيرة بواسطة الأدوية لإيقاف الإسهال المائي، كما يمكن مواجهة إفراز حمض المعدة الزائد بواسطة بعض الأدوية (مثبطات مضخة البروتون).
ولتجنب الإصابة بسوء التغذية ينبغي اتباع نظام غذائي صحي متوازن يقوم على الخضروات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة، كما يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية، على أن يتم تناولها تحت إشراف الطبيب.