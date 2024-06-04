تعرّفوا على متلازمة "عدم التجشؤ"

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز ‫الهضمي والتمثيل الغذائي إن “متلازمة عدم التجشؤ” (No-Burp Syndrome) تعني ‫عدم القدرة على التجشؤ بسبب وجود خلل وظيفي في العضلة العاصرة للمريء ‫العلوي (العضلة الحلقية البلعومية)؛ حيث لا تستطيع الاسترخاء للسماح ‫للهواء والغازات بالخروج من المريء والمعدة والأمعاء.

‫وأضافت الجمعية أن سبب حدوث هذا الخلل غير معلوم حتى الآن.

وأوضحت الجمعية أن ‫أعراض المتلازمة المعروفة اختصارا بـ”آر – سي بي دي” (R-CPD) تشمل أيضا الشعور ‫بالانتفاخ والغثيان وألم في الصدر (خاصة بعد تناول الطعام)، بالإضافة ‫إلى أصوات غرغرة مسموعة ومزعجة فوق الصدر أو في منطقة أسفل الرقبة.

‫وأشارت الجمعية إلى أنه يتم علاج متلازمة عدم التجشؤ بواسطة الحقن ‫بالبوتوكس؛ حيث يعمل البوتوكس على شل العضلة الحلقية البلعومية مؤقتا من ‫أجل التمكن من التجشؤ.