تعرّف على أبرز أسباب ظهور حبوب وقرح سقف الفم لدى الأطفال

قد يواجه الأطفال الصغار بين الحين والآخر ظهور التهابات وتقرحات في سقف وجوانب الفم، مما قد يسبب بعض الأعراض المزعجة مثل صعوبة البلع والألم.

ويشير تقرير نُشر على موقع بيتر هيلث الطبي إلى عدة أسباب محتملة لهذه الظاهرة، التي قد تؤثر على الشهية وتسبب الألم لدى الطفل.

وتابع التقرير، أن هذه القرح قد تشفى تدريجيا ودون إستخدام أية أنواع من الأدوية، ولكن البعض الآخر يحتاج إلى مساعدة للاستشفاء السريع والقدرة على فتح شهية الطفل وتخفيف الألم لديه.

فيما ذكر الدكتور هشام عبد الكريم أخصائى الأطفال قصر العينى، أن الطفل قد يتألم الطفل من هذه البقع والقرح والالتهابات داخل فمه وفى شقف الحلق مما يزيد من فرص تألمه وتناوله للطعام، وكنصائح عامة للتخلص من هذه المشكلة سريعا ينصح :

ضرورة الاهتمام بشر الطفل لأكواب عديدة من المياه وذلك لأنها ترطب الجسم والفم وتمنع جفافه وجفاف سقف الحلق

يمكن وصف مراهم توضع داخل الفم وفقا لرؤية الطبيب المتابع لحالة الطفل

البعد عن الأطعمة الحادة، والمشروبات اللاذعة فضلا عن تناول الطفل للطعام البارد نسبيا

الضغط على الطفل لإطعامه قد يجعله غير قادر على تناول المزيد، والاهتمام بضتناوله للأطعمة الصحية الخفيفة كالزبادى والفاكهة غير اللاذعة