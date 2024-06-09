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تعرّف على فوائد شرب ماء جوز الهند

منذ 49 دقيقة
ماء جوز الهند

عصير جوز الهند

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يعتبر جوز الهند من أهم الأطعمة لمرضى السكري، ومتتبعي الحماية الغذائية، بالإضافة لكونه يحضى بشعبية كبيرة بين الناس.

يحتوي جوز الهند على بوتاسيوم ومعادن مثل الصوديوم والمغنيسيوم والفسفور.

وكل حبة جوز هند تحتوي على 45 سعرة حرارية و11 غراماً من السكر لكل كوب، لذا هو مناسب لجميع أنواع الحميات الغذائية، وكذلك لمرضى السكر، وتساعد مياه جوز الهند على تنظيم سوائل الجسم ومنع الجفاف.

ومن أهم مميزات جوز الهند، قدرته على تقليل ضغط الدم، لمحتواه العالي من البوتاسيوم، حيث معروف أن ماء جوز الهند يخفف ضغط الدم، ويقلل من مخاطر السكتة الدماغية، ما يجعله جزءاً مهماً من أي نظام غذائي لدعم صحة القلب.

وينصح دائماً بشرب ماء جوز الهند وأكل لحائه الشهي، للمصابين بالتعرق المفرط، خاصة في فصل الصيف، فهو مفيد لتعويض السوائل المفقودة، ولكونه غنياً بالإلكترونيات مثل: الأملاح والمعادن، كما ينظم جوز الهند وظائف الأعصاب ويرطبها، ويحافظ كذلك على توازن السوائل في الخلايا.

ولكون بشرة الوجه تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء، للمحافظة على نضارتها وإشراقها، يمكن تناول وشرب ماء ثمرة جوز الهند، حيث يساعد على ترطيب الجسم بشكل عام، ويحفز على إنتاج الكولاجين.

ويمكن تخزين ماء جوز الهند لفترة طويلة حيث إنها تحتوي على خواص طبيعية من مضادات الأكسدة.

    المصدر :
  • وكالات

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