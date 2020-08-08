تعزز مناعتك ضد كورونا.. 7 فوائد لرياضة المشي

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حرصت العديد من الحكومات لحثّ مواطنيها لممارسة رياضة المشي، لتعزيز المناعة، لا سيما في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، لما تمتلكه رياضة المشي من فوائد صحية عدة حسب ما أكدته الدراسات الطبية .

ويقول أستاذ أمراض القلب في مستشفيات جامعة سانت جورج بالعاصمة البريطانية لندن سانجاي شارما إن الأبحاث أظهرت أن التمارين المعتدلة، كالمشي السريع، لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة، ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع، تقلل من خطر العدوى الفيروسية، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويعتبر المشي من أنواع الرياضة السهلة، التي لها فوائد متعددة للصحة، مثل حماية القلب وتعزيز الدورة الدموية، وتقوية المناعة وغيرها من الفوائد التي نرصدها فيما يلي.

فوائد رياضة المشي للصحة

خفض السكر بالدم

ممارسة رياضة المشي بعد تناول الطعام يساعدك على التقليل من نسبة السكر المرتفعة بالدم، ولهذا تعتبر رياضة المشي مُثلى لمرضى السكري، وهذا وفقا لدراسة ذكرها موقع “هيلث لاين”، أثبتت أن المشي لمدة ربع ساعة يوميا بعد الوجبات يساعد على تحسين مستويات السكر بالدم.

إنقاص الوزن

تعتبر رياضة المشي مهمة للتخلص من الوزن الزائد، حيث إنها تساعد على حرق السعرات الحرارية، وهذا يعتمد على حسب سرعة المشي والمسافة والوزن.

ويلفت الخبراء إلى أن المشي السريع يساعد على حرق الدهون بمعدل أكثر من المشي المعتدل.

حماية القلب

ممارسة رياضة المشي يوميا لمدة نصف ساعة تقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية، خاصة أمراض القلب التاجية.

ويمكنك المشي 5 أيام في الأسبوع لتعزيز صحة القلب والدورة الدموية ما يحمي القلب من الجلطات.

تقوية المناعة

الحرص على المشي يوميا يعزز ويقوي المناعة مما يحميك من الأمراض، وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن المشي نصف ساعة يوميا بانتظام يساعد على التقليل من أعراض الأنفلونزا والالتهابات بالجهاز التنفسي العلوي، فضلا على أن المشي يحمي الجسم من التعرض إلى البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض.

زيادة الطاقة بالجسم

يمكنك زيادة الطاقة بالجسم من خلال رياضة المشي، التي تزيد من تدفق الأكسجين بالجسم، مما يعزز من إنتاج الهرمونات التي تزيد من الطاقة، ومنها هرمون الكورتيزول والإبينغرين والنورادرينالين.

تحسين الحالة المزاجية

تلعب رياضة المشي دورا في تحسين الحالة المزاجية، مما يقلل من التعرض لبعض الاضطرابات النفسية مثل التوتر والقلق والاكتئاب، فضلا على أنها تساعد على التقليل من أعراض الانسحاب الاجتماعي المنتشرة في الآونة الأخيرة.

كما ان المشي يحمي الدماغ من بعض الأمراض مثل الزهايمر.

تقوية العضلات

المشي يساعد على تقوية العضلات، خاصة عضلات الساقين، فضلا أنها تعزز صحة العظام وتحمي المفاصل من الإصابة بالالتهابات.