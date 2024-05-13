تغييرات في قدميك تدل على مشاكل بالكبد

الكبد هو أكبر عضو في جسم الإنسان وهو مسؤول عن وظائف مختلفة، وهو يعمل في المقام الأول على إزالة السموم، ومعالجة العناصر الغذائية، وتنظيم عملية التمثيل الغذائي، وهي استجابات كيميائية في خلايا الجسم تعمل على تحويل الطعام إلى طاقة، ومع ذلك، فإن أي اضطرابات في عمل الكبد يمكن أن تؤدي إلى تعطل وظائفه وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

الأعراض التي يجب الانتباه إليها:

اولاً: تغير اللون لأصفر في القدمين

مرض الكبد المتقدم، المعروف أيضًا باسم تليف الكبد، يمكن أن يؤثر على أطراف المريض، مما يؤدي إلى تغير لون القدمين إلى اللون الأصفر. وهذا أيضًا علامة على “اليرقان” الذي يتميز باصفرار الجلد وبياض العينين.

تورم وألم في القدمين

من الأعراض الأخرى التي تظهر عادة عند المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد المتقدمة هو تورم وألم في القدم. ويحدث هذا لأنه عندما يتعطل الكبد، فإنه يكافح لتنظيم السوائل وتصفية السموم من الدم، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الأطراف السفلية ويسبب التورم ، بالإضافة إلى ذلك، في بعض الحالات، قد يؤدي تليف الكبد أيضًا إلى زيادة الضغط في الوريد البابي، مما قد يسبب الدوالي ويساهم في زيادة آلام القدم،

حكة في القدمين تتفاقم في الليل

يمكن أن تشير الحكة الشديدة والمستمرة في القدمين أيضًا إلى أمراض معينة في الكبد. هذا العرض شائع في أمراض الكبد المناعية الذاتية مثل تليف الكبد الصفراوي.

أمراض الكبد عادة ما تكون صامتة في المراحل المبكرة، وعندما تصبح أكثر تقدمًا وشدة، تصبح المزيد من الأعراض مرئية. بعض منهم ما يلي:

انزعاج أو ألم في البطن

التعب الشديد والضعف

اليرقان – اصفرار الجلد والعينين

فقدان الوزن غير المبرر

البول الداكن

البراز شاحب اللون

فقدان الشهية

الارتباك في الحالات الشديدة

احمرار الكف في مراحل متقدمة

ظهور أوعية دموية تشبه العنكبوت على الجلد

وبصرف النظر عن مراقبة الأعراض، يمكنك أيضًا إجراء اختبارات معينة يمكن أن تؤكد تشخيصك. تشمل هذه الاختبارات ما يلي:

الفحص البدني

اختبار وظيفة الكبد

الموجات فوق الصوتية للبطن

اشعة فيبروسكان

المنظار