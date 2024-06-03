تغيّر لونها أو رائحتها.. الإفرازات المهبلية قد تكون إنذاراً لكِ!

يُعتبر ظهور بعض الإفرازات المهبلية أمر طبيعي وضروري للحفاظ على الرطوبة في المهبل، وخفض حالات العدوى والالتهاب.

وذكر موقع “Healthdirect” التابع للحكومة الأسترالية أن مظهر الإفرازات يتغير خلال مختلف أيام الدورة الشهرية. كذلك، تطرأ التغييرات على نوع الإفرازات بعد انقطاع الطمث وخلال الحمل، وذلك نتيجة تغيرات في مستويات الهرمونات بالجسم.

ما هي أنواع الإفرازات المهبلية غير الطبيعية، وماذا يعني تغير لونها أو رائحتها؟

ينذر لون الإفرازات ورائحتها بوجود مشاكل صحية في منطقة المهبل، ومن الضروري مراجعة الطبيب المختص في هذه الحال لإجراء الفحوصات اللازمة والعلاج المناسب. إليكم أنواع الإفرازات المهبلية غير الطبيعية:

– الإفرازات السميكة والبيضاء اللون التي تشير إلى مرض القلاع المهبلي

– الإفرازات ذات الرائحة البيضاء أو رمادية اللون تشير إلى التهاب المهبل الجرثومي

– الإفرازات الخضراء أو الصفراء اللون تشير إلى عدوى منقولة جنسياً

– المعاناة من آلام في أسفل المعدة أو نزيف مهبلي

– تقرحات أو بثور في الأعضاء التناسلية

ما هي طريقة علاج الإفرازات؟

تختلف العلاجات بحسب اختلاف السبب الكامن وراء تغير لون ورائحة الإفرازات الطبيعية، وتُعطى المضادات الحيوية عادةً لعلاج التهاب المهبل البكتيري، وتكون على شكل أقراص، أو كريم، أو جيل. أما الأدوية المضادة للفطريات فتعالج مرض القلاع، في حين أن الالتهابات المنقولة جنسياً تعالج بالمضادات الحيوية أيضاً.