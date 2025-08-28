تفشي الكوليرا في شمال غرب نيجيريا يحصد أرواح 8 ويصيب أكثر من 200

قال سكان ومسؤولون محليون اليوم الخميس إن تفشي الكوليرا في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا أودى بحياة ثمانية على الأقل وأصاب أكثر من 200 في 11 منطقة، كما تسببت الرعاية الصحية المحدودة وانعدام الأمن في تفاقم الأزمة.

ومن المعتاد رصد الكوليرا، وهو مرض ينتقل عن طريق المياه، في نيجيريا. ويعزو مسؤولون في قطاع الصحة تفشيه إلى نقص واسع النطاق في المياه النظيفة في المناطق الريفية والأحياء الفقيرة.

ويتلقى العديد من المصابين بالمرض في مناطق ريفية العلاج في منازلهم بسبب الافتقار إلى مرافق الرعاية الصحية الأولية.

وقال زعيم محلي لإحدى القرى لرويترز عبر الهاتف “لدينا أكثر من 21 مريضا تم إدخالهم إلى المستشفى حاليا لكن ثلاثة توفوا بسبب التأخير في الوصول إلى المستشفى”.

وقال أحد سكان القرى المتضررة إن 53 شخصا أصيبوا بالعدوى في قريته. وأضاف “ليس لدينا أدوية أو محاليل. يمنعنا قطاع الطرق من الذهاب إلى المدينة”.

وتشهد ولاية زامفارا هجمات من مسلحين وقطاع طرق. وأصبحت أنشطة عادية مثل التنقل والزراعة تنطوي على مخاطرة بسبب تصاعد العنف في الأشهر القليلة الماضية. وتختطف عصابات قرويين ومسافرين للحصول على فدية وابتزاز سكان المناطق الزراعية.

ودعا سليمان أبو بكر جومي النائب في البرلمان الاتحادي حكومة زامفارا ومنظمات دولية غير حكومية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

وقال “أي تأخير سيحصد المزيد من الأرواح، خاصة النساء والأطفال”. وحث على نشر فرق استجابة للطوارئ وفتح مراكز لعلاج الكوليرا.

ولم تصدر السلطات الصحية في ولاية زامفارا حتى الآن بيانا رسميا بشأن تفشي المرض.