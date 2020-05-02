تقارير طبية: من المرجّح أن يستمرّ وباء فيروس “كورونا” لمدّة سنتين

ترجمة راديو صوت بيروت إنترناشونال

تقارير طبية: من المرجّح أن يستمرّ وباء فيروس "كورونا" لمدّة سنتين
تقارير طبية: من المرجّح أن يستمرّ وباء فيروس "كورونا" لمدّة سنتين

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ذكر فريق من الخبراء في تقارير طبية أنه من المرجح أن يستمر وباء فيروس كورونا لمدة سنتين، وبأنه لن يتمّ السيطرة عليه حتى يصبح لدى حوالي ثلثي سكان العالم مناعة ضد المرض.

ونظراً لقدرته على الانتشار عبر الناس الذين لا يبدو أنهم مرضى، فإنّ مكافحة الفيروس قد تكون أصعب من مكافحة الأنفلونزا، التي تعتبر السبب في انتشار الأوبئة في التاريخ الحديث، وفقاً لتقرير مركز البحوث والسياسات المتعلقة بالأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا.

وفقاً للتقرير، قد يكون الناس في الواقع قادرين على نقل العدوى بشكل شديد حتى قبل ظهور الأعراض لديهم.

بعد الحجر الذي طال ملايين الناس حول العالم للتقليل من انتشاره عبر البلدان، أصبحت الحكومات الآن تسمح للشركات والأماكن العامة بإعادة فتح أبوابها ولكن بحذر.

ومع ذلك، يقول الباحثون، أنّ وباء فيروس كورونا من المرجح أن يستمر على شكل موجات لفترة قد تتجاوز عام 2022.

وأضافوا: “ينبغي أن تتضمن رسائل الإبلاغ عن المخاطر من المسؤولين الحكوميين، المفهوم القائل بأنّ هذا الوباء لن ينتهي قريباً،” وأن الناس بحاجة إلى الاستعداد لاحتمال تجدّد ظهور المرض بصورة دورية على مدى السنتين القادمتين”.

إنّ الأخصائيين يسرعون في صنع اللقاحات التي قد تكون متاحة بكميات صغيرة في وقت مبكر من هذا العام.

وبالرّغم من أنّ كميات كبيرة من اللقاح ضد وباء أنفلونزا الذي حدث في الفترة 2009-2010 لم تصبح متاحة إلا بعد أن بلغ التفشي ذروته في الولايات المتحدة، أشارت إحدى الدراسات إلى أنّ الجرعات منعت ما يصل إلى 1.5 مليون حالة و500 حالة وفاة في ذلك البلد وحده، بحسب التقرير.

وقد كتب التقرير كلّ من مدير مركز CIDRAP مايكل أوسترهولم والمديرة الطبية كريستين مور، بالإضافة إلى مؤرخ الصحة العامة في جامعة تولان جون باري، ومارك ليبسيت، وهو عالم أوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد (Harvard School Of Public Health).

 

تنويه: هذا المقال قام فريق عمل موقع راديو صوت بيروت إنترناشونال بترجمته من الإنجليزية من موقع Bloomberg

المصدر راديو صوت بيروت إنترناشونال Bloomberg
شاهد أيضاً

هل ينتقل فيروس كورونا عبر العين ؟

تطوير اختبار لكورونا يرصد العدوى في الجسم بـ24 ساعة

أمريكا.. إجازة استخدام “ريمديسيفر” لمرضى كورونا

اليكم كل ما ينبغي معرفته عن “ريمديسيفير” .. العقار الأمل ضد فيروس كورونا


Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 215

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 215

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 216

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 217

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 218

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 218

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 219

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 220

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 221

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 222

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 223

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 224

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 225

أضف موقعنا لقائمة البرامج

إضافة
×