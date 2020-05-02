تقارير طبية: من المرجّح أن يستمرّ وباء فيروس “كورونا” لمدّة سنتين

ذكر فريق من الخبراء في تقارير طبية أنه من المرجح أن يستمر وباء فيروس كورونا لمدة سنتين، وبأنه لن يتمّ السيطرة عليه حتى يصبح لدى حوالي ثلثي سكان العالم مناعة ضد المرض.

ونظراً لقدرته على الانتشار عبر الناس الذين لا يبدو أنهم مرضى، فإنّ مكافحة الفيروس قد تكون أصعب من مكافحة الأنفلونزا، التي تعتبر السبب في انتشار الأوبئة في التاريخ الحديث، وفقاً لتقرير مركز البحوث والسياسات المتعلقة بالأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا.

وفقاً للتقرير، قد يكون الناس في الواقع قادرين على نقل العدوى بشكل شديد حتى قبل ظهور الأعراض لديهم.

بعد الحجر الذي طال ملايين الناس حول العالم للتقليل من انتشاره عبر البلدان، أصبحت الحكومات الآن تسمح للشركات والأماكن العامة بإعادة فتح أبوابها ولكن بحذر.

ومع ذلك، يقول الباحثون، أنّ وباء فيروس كورونا من المرجح أن يستمر على شكل موجات لفترة قد تتجاوز عام 2022.

وأضافوا: “ينبغي أن تتضمن رسائل الإبلاغ عن المخاطر من المسؤولين الحكوميين، المفهوم القائل بأنّ هذا الوباء لن ينتهي قريباً،” وأن الناس بحاجة إلى الاستعداد لاحتمال تجدّد ظهور المرض بصورة دورية على مدى السنتين القادمتين”.

إنّ الأخصائيين يسرعون في صنع اللقاحات التي قد تكون متاحة بكميات صغيرة في وقت مبكر من هذا العام.

وبالرّغم من أنّ كميات كبيرة من اللقاح ضد وباء أنفلونزا الذي حدث في الفترة 2009-2010 لم تصبح متاحة إلا بعد أن بلغ التفشي ذروته في الولايات المتحدة، أشارت إحدى الدراسات إلى أنّ الجرعات منعت ما يصل إلى 1.5 مليون حالة و500 حالة وفاة في ذلك البلد وحده، بحسب التقرير.

وقد كتب التقرير كلّ من مدير مركز CIDRAP مايكل أوسترهولم والمديرة الطبية كريستين مور، بالإضافة إلى مؤرخ الصحة العامة في جامعة تولان جون باري، ومارك ليبسيت، وهو عالم أوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد (Harvard School Of Public Health).