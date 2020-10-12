تناولوا هذه الأطعمة والمشروبات لمحاربة سرطان الثدي

يعتبر شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، إذ تقوم الجمعيات والمستشفيات والأطباء بتوعية النساء والشابات إلى ضرورة إجراء الفحص الدوري للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ولا يعتبر السرطان مرض قاتل رغم خطورته ولكن مع تطور الطب واكتشاف المرض بوقت مبكر، يمكن السيطرة على المرض وكبحه من الانتشار في الجسم.

ويوجد نحو 100 نوع من السرطانات التي تسبب نمو خلايا غير طبيعية بأجزاء مختلفة من جسم الإنسان منها سرطان الثدي، بحسب صحيفة “البشاير” المصرية، التي أشارت إلى تأكيد الخبراء بأن النظام الغذائي للمرأة يلعب دورا كبيرا في الإصابة بالسرطان أو الوقاية منه خاصة الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة لدورها في مقاومة الأورام.

وهناك مواد غذائية تضاعف من فرص الإصابة بالسرطان بينها اللحوم المصنعة أو الحمراء والأطعمة المقلية والمعلبة إضافة إلى الوجبات السريعة، بينما تساعد الأطعمة التي تحتوي على الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة في الوقاية من السرطان وخاصة الفواكه.

وينصح الخبراء بتناول كميات وفيرة من المياه والتعرض لأشعة الشمس باستمرار إضافة إلى ممارسة الرياضة وألا تقل ساعات النوم اليومي عن 8 ساعات.

فيما يلي أبرز الأطعمة التي تساهم في محاربة سرطان الثدي:

1- التفاح

يتميز بدور فعال في محاربة سرطان الثدي لأنه يحتوي على مواد مضادة للأورام.

2- الرمان

يحتوي الرمان على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من سرطان الثدي والكبد والبروستاتا والقولون.

3- التوت

مضادات الأكسدة القوية في التوت تقلل نسبة الإصابة بالسرطان خاصة سرطان الثدي.

4- البروكلي

يعد عصير البروكلي من المشروبات التي تحمي من سرطان الثدي لما يحتويه من مضادات الأكسدة القوية.

5- الطماطم

يحتوي عصير الطماطم على مجموعة من مضادات الأكسدة التي لها دور في الحماية من سرطان الثدي.

6- الثوم

للتوم دور مهم في منع تكوين النتروزامين، الذي يعد من المواد المسرطنة التي تصيب بسرطان الثدي.

7- الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على الكثير من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو وتطور الخلايا السرطانية.

8- السبانخ

تحتوي السبانخ على مادة “اللوتين” وهي من مضادا الأكسدة القوية التي تحارب السرطان.

9- الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة وهو ما يجعله واحدا من أهم المشروبات المكافحة لنمو الخلايا السرطانية.

10- الجوز

يساعد الجوز في الوقاية من سرطان الثدي لأنه يحتوي على مادة البوليفينول والمواد الكيميائية النباتية المضادة للأكسدة.