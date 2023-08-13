تناول المزيد من هذه الخضار لحماية رئتيك من الربو

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة ERJ Open Research أن الخضروات الورقية الغنية بفيتامين K مثل البروكلي والسبانخ يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة رئتيك.

حيث وجدت مجموعة من العلماء في الدنمارك أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين K كانوا أكثر عرضة لضعف وظائف الرئة ويعانون من الربو والصفير ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

ووفقاً لموقع “nypost”، يقول الباحثون إن تأثير فيتامين K على رئتينا لم يكن مفهوما على نطاق واسع قبل الدراسة.

كما يوجد أيضًا في الزيوت النباتية وحبوب الحبوب، ومن المعروف أن فيتامين K يلعب دورًا في مساعدة الجسم على التئام الجروح، وصنع البروتينات اللازمة لتخثر الدم وبناء عظام صحية، وذلك وفقًا لمصدر التغذية.

قال الباحث الدكتور توركيل جيسبرسن في بيان صحفي: “نحن نعلم بالفعل أن فيتامين K يلعب دورًا مهمًا في الدم، وقد بدأت الأبحاث تظهر أنه مهم أيضًا في صحة القلب والعظام، ولكن هناك القليل جدًا من الأبحاث التي تبحث في فيتامين K والرئتين. على حد علمنا، هذه هي الدراسة الأولى حول فيتامين K ووظيفة الرئة في عدد كبير من السكان. حيث تشير نتائجنا إلى أن فيتامين K يمكن أن يلعب دورًا في الحفاظ على صحة الرئتين”.

درس الباحثون في مستشفى جامعة كوبنهاغن وجامعة كوبنهاغن مجموعة من 4092 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 24 و 77 عامًا، يعيشون جميعًا في كوبنهاغن.

وقد أجرى المشاركون اختبارًا لوظيفة الرئة والتنفس يسمى قياس التنفس، والذي يقيس كمية الهواء التي يمكن أن تتنفسها رئتيك وتخرجه، بالإضافة إلى مدى سهولة وسرعة نفخ الهواء خارج رئتيك، وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية.

إن كمية الهواء التي يمكن للشخص أن يتنفسها في ثانية واحدة تسمى حجم الزفير القسري (FEV1)، والحجم الكلي للهواء الذي يمكن للشخص أن يتنفسه في نفس قسري واحد يتم إجباره على السعة الحيوية (FVC).

كما أعطوا عينات دم وشاركوا في استبيانات حول صحتهم العامة وأسلوب حياتهم. وتضمنت اختبارات الدم علامة على انخفاض مستويات فيتامين K تسمى dp-ucMGP.

وقد أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين K في المتوسط لديهم FEV1 أقل و FVC أقل. كان هؤلاء الأشخاص أيضًا أكثر عرضة للقول إنهم يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن أو الربو أو الصفير.

تشير هذه الدراسة إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين K في دمائهم قد يعانون من ضعف وظائف الرئة. سيساعدنا المزيد من البحث في فهم المزيد حول هذا الرابط ومعرفة ما إذا كانت زيادة فيتامين K يمكن أن تحسن وظائف الرئة أم لا، كما قال الدكتور أبوستولوس بوسيوس، أمين جمعية الجهاز التنفسي الأوروبية حول أمراض الشعب الهوائية والربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن والسعال المزمن.

لاحظ مؤلفو الدراسة أن النتائج التي توصلوا إليها لا تغير من مدخول فيتامين K الموصى به، حيث يجب إجراء بحث تكميلي لتحديد ما إذا كانت مكملات فيتامين K يمكن أن تكون ذات قيمة.

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، فإن المدخول الكافي من فيتامين K لمن هم في سن 19 وما فوق هو 120 ميكروجرام يوميًا للرجال و 9 ميكروجرامًا يوميًا للنساء الحوامل أو المرضعات.

وقال جيسبرسن: “إن النتائج التي توصلنا إليها من تلقاء نفسها لا تغير التوصيات الحالية بشأن تناول فيتامين K، لكنها تشير إلى أننا بحاجة إلى مزيد من البحث حول ما إذا كان بعض الأشخاص، مثل المصابين بأمراض الرئة، يمكن أن يستفيدوا من مكملات فيتامين K”.

وأضاف بوسيوس: “في غضون ذلك، يمكننا جميعًا محاولة اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لدعم صحتنا العامة، ويمكننا حماية رئتينا من خلال الإقلاع عن التدخين والمشاركة في التمارين الرياضية وبذل كل ما في وسعنا للحد من تلوث الهواء”.

يعمل فريق البحث بالفعل على تجربة سريرية كبيرة تقارن مكمل فيتامين K مع دواء وهمي لتحديد آثاره على صحة القلب والعظام، لذلك يمكن إضافة هذه النتائج الجديدة لصحة الرئة إلى تحليل التجربة.