الصحة

تناول قشر الموز… اليكم فوائده

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على الرغم من صعوبة التفكير في تناول قشر الموز، إلا أنه يُعد من العناصر الشائعة في العديد من المطابخ حول العالم، كما يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المفيدة لجسم الإنسان.

ويحتوي قشر الموز على عدد من العناصر الغذائية الأساسية لصحة الجسم، منها البوتاسيوم والألياف الغذائية والدهون غير المشبعة والأحماض الأمينية الأساسية. بالإضافة إلى ألياف تنظم عمليات الهضم، تثبت مستويات السكر في الدم وتدعم صحة القلب.

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ووجدت إحدى الدراسات أن قشور الموز غنية بمضادات الأكسدة، خصوصاً في القشور غير الناضجة التي يمكن أن تقلل من الالتهابات، كما وتحمي من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.

من جهة أخرى أشار موقع “Healthline”، الى أنه يجب الأخذ بعين الإعتبار قبل تناول قشور الموز، الى أنه غالبًا ما يتم استخدام المبيدات الكيميائية مما قد يؤثر سلبًا على الصحة.

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