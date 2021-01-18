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توضيح جديد من "الصحة العالمية" حول المصاب بكورونا ونقل العدوى

18 - يناير - 2021
كورونا يواصل حصد ضحاياه

كورونا يواصل حصد ضحاياه

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أصدرت منظمة الصحة العالمية، تحديث جديد حول الأيام التي يقى فيها مصاب كورونا ناقلا للعدوى .

أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، توضيحا جديدا بشأن عدد الأيام التي يظل فيها المرضى بكورونا ناقلين للعدوى.

وقالت الخبيرة الدولية المختصة، بحسب وكالة “نوفوستي”، إن الحديث في هذه المناسبة يدور عن الأشخاص الذين ينشرون الفيروس الحي، ووفقا لدراسات أولية، فإن معظم المرضى يصبحون معديين في غضون 8-9 أيام فقط من ظهور الأعراض”.

ولفتت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا في الوقت ذاته إلى أن هذه الفترة المعدية قد تطول أكثر بالنسبة للحالات الأكثر خطورة.

إلي ذلك، دعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، إلى توسيع أنشطة سَلسَلة جينوم متغيرات فيروس كورونا المستجد الأكثر عدوى.

وتنتشر الآن النسختان المتحورتان البريطانية والجنوب أفريقية من فيروس كورونا المستجد واللتان تعدان شديدتي العدوى في 50 دولة على الأقل، في حين يواجه العالم موجة جديدة من العدوى فشلت تدابير العزل وحظر التجول والتطعيم في وقفها.

تقول منظمة الصحة العالمية إن النسخة المتحورة التي عثر عليها في بريطانيا منتشرة اليوم في 50 بلدًا، أما النسخة الجنوب أفريقية فوصلت إلى 20 بلدًا، لكن المنظمة ترجح أن انتشارهما أوسع.

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