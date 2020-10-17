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توفر لقاح كورونا بـ60 دولاراً في هذه المدينة

منذ ساعتين
لقاح كورونا

لقاح كورونا

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اعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في مدينة جياشينغ بشرق الصين، في بيان، توفر لقاح شركة سينوفاك التجريبي المضاد لفيروس كورونا لتطعيم الموظفين الأساسيين والفئات الأخرى الأكثر عرضة للإصابة بسعر 60 دولارا تقريبا،واوضح ان جرعتين من اللقاح المرشح الذي يُطلق عليه اسم كورونافاك ستتكلفان 200 يوان (29.75 دولار) لكل جرعة وأن التطعيمات للفئات الرئيسية بمن في ذلك العاملون في المجال الطبي بدأت.

ولم تنشر السلطات الصينية بعد تفاصيل أسعار اللقاحات المحتملة لـ(كوفيد-19)، وفقا لوكالة رويترز.

وجرى تطعيم مئات الآلاف بلقاحات تجريبية في تجارب وصلت إلى المرحلة الأخيرة كجزء من برنامج طارئ للتطعيم بدأ في يوليو/تموز الماضي.

ووصل لقاح سينوفاك التجريبي إلى تجارب المرحلة الأخيرة في البرازيل وإندونيسيا وتركيا، وقالت الشركة إن تحليلا مؤقتا لبيانات تجارب المرحلة الثالثة قد يصدر في تشرين الثاني المقبل على أقرب تقدير.

وكانت شركة بايو فارما المملوكة للدولة في إندونيسيا قد توصلت إلى اتفاق للحصول على 40 مليون جرعة على الأقل من سينوفاك وقالت الأسبوع الماضي إن تكلفة اللقاح ستبلغ نحو 200 ألف روبية (13.60 دولار) للجرعة عندما يصبح متوفرا في إندونيسيا.

وقالت الصين إنه على الرغم من السماح للشركات بتحقيق أرباح معقولة فإن أسعار لقاحات (كوفيد-19) يجب أن تكون قريبة من سعر التكلفة.

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