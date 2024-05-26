توقف عن تناول هذه الأطعمة لصحة دماغك

أكد الخبراء أن تناول أطعمة معينة، مثل تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المتحولة يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الدماغ والوظيفة الإدراكية، لذا، قم بالحد من هذه الأطعمة واختر نظامًا غذائيًا يحتوي على أطعمة طازجة كاملة لدعم صحة الدماغ بشكل أفضل، بحسب موقع “تايمز ناو”.

وأشارت التقديرات إلى أن المشكلات العصبية مثل الخرف والزهايمر ستؤثر على أكثر من 65 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.

ويعد دماغك من بين أهم الأعضاء في جسمك، لأنه يساعد في الأداء الأمثل للأنظمة الأخرى أيضًا، ولذلك وفقًا للخبراء، من المهم الحفاظ على عمل عقلك في أفضل الظروف من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وتعمل بعض الأطعمة بشكل سلبي، ما يؤثر على ذاكرتك وحالتك المزاجية ويزيد من خطر الإصابة بالخرف والمشاكل المعرفية الأخرى.

أسوأ الأطعمة لصحة الدماغ

وفقًا للخبراء، فإن الأطعمة عالية المعالجة مليئة بالسكر والملح والدهون وكميات كبيرة من الملح – وكلها عالية جدًا في السعرات الحرارية وقليلة العناصر الغذائية.

تؤدي الأطعمة مثل رقائق البطاطس والمعكرونة والفشار إلى زيادة الوزن والسمنة وتؤثر بشكل كبير على صحة الدماغ.

وذكرت الدراسات إن زيادة الدهون حول الأعضاء، أو الدهون الحشوية، ترتبط بتلف أنسجة المخ، ما يؤدي إلى متلازمة التمثيل الغذائي والأمراض التنكسية العصبية.

وأكد الخبراء أنه يمكنك تجنب الأطعمة المصنعة عن طريق تناول الأطعمة الطازجة الكاملة مثل الفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور والبقوليات واللحوم والأسماك.

تناول كميات كبيرة من المشروبات السكرية والمشروبات مثل العصائر والمشروبات الغازية والرياضة ومشروبات الطاقة لا يؤدي فقط إلى زيادة الوزن ولكنه يزيد أيضًا من خطر التدهور المعرفي والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب القاتلة.

وبحسب الخبراء فإن الإفراط في شرب المشروبات المحملة بالسكر يسبب أيضًا مرض الزهايمر وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى الخرف، حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري.

الأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من الزئبق: يمكن أن تسبب سمية الزئبق مشاكل عصبية يمكن أن تضر بالدماغ والكبد والكلى وبحسب الأطباء، فإن ارتفاع نسبة الزئبق في الأسماك يتركز في المشيمة والجنين لدى النساء الحوامل، مما يسبب تراجعا إدراكيا.

الزئبق هو معدن ثقيل ملوث وسم عصبي يمكن تخزينه لفترة طويلة في أنسجة الخلايا.

الكربوهيدرات المكررة، مثل الأطعمة المليئة بالسكر والحبوب المصنعة مثل الدقيق الأبيض، تحتوي على نسبة عالية من مؤشر نسبة السكر في الدم ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم والأنسولين، ولذلك، عندما تتناولها بانتظام بكميات كبيرة، يمكن لهذه الأطعمة أن تضعف وظائف المخ.

ووفقا للأبحاث، فإن مجرد وجبة واحدة تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم تؤثر بشكل كبير على الذاكرة لدى كل من الأطفال والبالغين، ويسبب هذا الطعام التهاب الحصين، وهو جزء من الدماغ يؤثر على بعض جوانب الذاكرة، فضلاً عن الاستجابة لإشارات الجوع والامتلاء.

الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة، وهي نوع من الدهون غير المشبعة، يمكن أن تسبب ضررًا بصحة الدماغ، مما يؤدي إلى تدهور إدراكي سريع.

وفقًا للخبراء، فإن الدهون المتحولة – المعروفة أيضًا بالزيوت النباتية المهدرجة – مليئة بالسمن والأطعمة الخفيفة والكعك الجاهز والبسكويت المعبأ مسبقًا.

إذا كنت تستهلك هذه الدهون المتحولة بانتظام، فسوف يكون لديك خطر متزايد للإصابة بمرض الزهايمر، وضعف الذاكرة، وانخفاض حجم الدماغ.