توقيف إعلانات الطعام تقلل من خطر السمنة لدى الأطفال … دراسة جديدة

تساهم إعلانات مطاعم الوجبات السريعة والحلويات بشكل كبير في زيادة الرغبة لدى الأطفال في تناولها، مما يزيد من خطر السمنة وبالتالي تأُثيرها على عملية النمو أو التعرض لمرض السكري وغيرها من الأمراض الناتجة عن قلة الحركة وكثرة الدهون.

وكشفت دراسة علمية عن أن الأطفال يربطون الوجبات السريعة المضرة للصحة بالمتعة، وأن مشاهدة الإعلانات التلفزيونية لهذه الوجبات والأطعمة تجعلهم يشعرون بالجوع.

وجاء في التقرير الذي صدر عن الدراسة أن الأطفال مولعون بمشاهدة الإعلانات المضحكة والجذابة، وبإمكانهم تذكر الألحان التي تصاحب هذه الإعلانات.

وشملت الدراسة، التي أجريت بطلب من مؤسسة الأبحاث السرطانية البريطانية، مدارس ابتدائية في إنجلترا ومدراس في اسكتلندا وشارك فيها أطفال تراوحت أعمارهم بين 8 و12 عاما. وفق ما جاء في موقع “ديلي ميل”.

وعرضت على مجاميع صغيرة من هؤلاء الأطفال إعلانات لأطعمة لها تحتوي على مستويات مرتفعة من الدهون أو السكريات أو الأملاح، ثم أجريت مناقشات شاركوا فيها تناولت هذه الأطعمة وموضوع الطعام بشكل عام.

تقول نتيجة الدراسة: إن حظر إعلانات الوجبات السريعة قبل الساعة 9 مساء قد يمنع 160 ألف طفل من زيادة الوزن أو السمنة.

وتشير نتائج الدراسة إلى إنه بالرغم من الشروط المعمول بها حاليا والتي تحظر عرض الإعلانات خلال فترات عرض برامج الأطفال في التلفزيون، فإن الأطفال يتأثرون بقوة بالإعلانات التي تبث في فترات أخرى من النهار.

ونصحت منظمة الصحة العالمية بضرورة توفير الحماية للأطفال من سيل إعلانات أطعمة الوجبات السريعة المنتشرة على تطبيقات المتاجر الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ومدونات الفيديو، وحذرت المنظمة في تقريرها من أن الآباء غالبا لا يتنبهون إلى الحجم الهائل لمثل هذه الإعلانات لأنها تستهدف الأطفال بصورة خاصة.

وانتقدت المنظمة الدولية أيضا الحكومات لفشلها في مواكبة الثورة الحالية في طريقة الناس تستهلك وسائل الإعلام، وطالب أطباء أطفال بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لوقف انتشار البدانة بين الأطفال.

وأظهرت بيانات في إنكلترا أن طفلا واحدا من بين كل خمسة أطفال يعاني من السمنة المفرطة بعد إنهاء فترة تعليمهم الابتدائي.

