ثلث ضحايا كورونا من مرضى السكري

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حذر مجموعة من الخبراء أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أكثر عرضة للخطر عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وأكد نحو 17 خبيراً في مقال تم نشره في مجلة “نيو إنغلاند” الطبية أن المصابين بمرض السكري أكثر عرضة للوفاة عند الإصابة بفيروس كورونا بمعدل ضعف نسبة وفاة المصابين الآخرين.

وأشار الخبراء إلى أن ثلث الوفيات بسبب الفيروس كانت لأشخاص يعانون من السكري.

وفي أحد الدراسات، قام الباحث الرئيسي البروفيسور جوناثان فالابغي، المدير السريري الوطني لمرض السكري والسمنة بتحليل وفاة 23804 مريضًا في إنكلترا بسبب فيروس كورونا بين 1 مارس و 11 مايو.

ووجد البروفيسور فالابغي، وهو استشاري لمرضى السكر في مستشفيات إمبريال كوليد، أن 31.4 % مصابون بالسكري من النوع 2 و 1.5 في المائة بالنوع 1.

ووجدت الدراسة أيضًا أن مرضى السكري من النوع 2 كانوا أكثر عرضة للوفاة مرتين من المرضى العاديين.

وأوضح فالابغي أن المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 يعانون من ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، مما يضعف قدرتهم على التحكم في جسمهم ومقاومة المرض، وبالتالي تزيد نسبة الوفاة بنسبة 60%.

كما أظهرت الأبحاث الجديدة أن فيروس كورونا يمكن أن يسبب الإصابة بمرض السكري، حيث وجد الباحثون أن بروتين ACE-2، المستقبل لفيروس كورونا، موجود أيضًا في الأعضاء التي تدير تحليل الغلوكوز، بما في ذلك البنكرياس والكبد والأمعاء الدقيقة والكلى، حيث يمكن أن يعطل بشدة معالجة سكر الدم.