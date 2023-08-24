جامعة روسية تبتكر لقاحاً مضاداً لمرض السل

ابتكر علماء المركز العلمي للطب الانتقالي بجامعة سيريوس الروسية لقاحا مضادا لمرض السل وأظهرت نتائج اختباره أنه الأكثر فعالية من بين جميع الأدوية المستخدمة حاليا في العالم.

وقال رومان إيفانوف مدير المركز – في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية “يُعتمد لقاح السل BCG حاليا للوقاية من مرض السل الرئوي في العالم، علما بأن العيب الرئيسي لهذا اللقاح هو أنه لا يوفر وقاية كاملة للبالغين من المرض.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية لا توصي باستخدام لقاح السل BCG في إعادة تطعيم البالغين، لأن مخاطر الآثار الجانبية تفوق الفوائد المحتملة، لذلك يواصل العلماء في جميع أنحاء العالم البحث عن لقاحات جديدة ضد مرض السل، وخاصة للمراهقين والبالغين، وقد عملت مجموعتنا البحثية على ابتكار بديل فعال للقاح السل BCG.

وأوضح أنه كما هو معروف تستخدم في علاج مرض السل أدوية مضادة للبكتيريا فقط، لا تكون أحيانا فعاليتها عند المستوى المطلوب، لذلك يمكن أن يصبح لقاح الحمض النووي (mRNA) بديلا ويستخدم في العلاج المناعي لانتشار حالات السل المقاومة للمضادات الحيوية.

وأشار إلى أن اللقاح الجديد يتميز بمزايا مهمة، حيث انه في حالة اللقاحات التقليدية المستخدمة تحقن في الجسم بروتينات العامل المسبب للمرض، أما في حالة اللقاح الجديد فتجرى عملية تصنيع مستضدات مسببات المرض بشكل طبيعي ومباشرة في جسم الإنسان كما هو الحال في العدوى الفيروسية، ولذلك توفر هذه اللقاحات فعالية مناعية ووقائية عالية.

وأظهرت التجارب أن حقن القوارض باللقاح الجديد أدى إلى تحقيق استجابة واضحة للخلايا التائية التي تلعب دورا رئيسيا في مكافحة العامل المسبب للمرض.ووفقا للخبراء، سيكون هذا اللقاح فعالا حتى في حالة ظهور سلالات جديدة لمسبب المرض