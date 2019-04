“جنون” شركات الأدوية بـ “السائل الأبيض” بعد اكتشاف فوائده المذهلة للبالغين

ذكرت دراسات حديثة، أن حليب الأم يحتوي على فوائد عالية لجميع الأعمار، وليس للأطفال الرضع فقط.

ذكر تقرير حديث، أن شركات الأدوية تسعى بشكل جنوني، من أجل إنتاج الحليب البشري الاصطناعي، وذلك بغرض تسويقه للبالغين.

وفقا لتقرير نشرته شبكة “بلومبرغ” الأمريكية، فإن العشرات من شركات التكنولوجيا الحيوية والتغذية تستثمر بكثافة في إنتاجها للحليب البشري الاصطناعي، وذلك كمكمل غذائي للبالغين.

وأظهرت عشرات الدراسات، أن حليب الأم يمكن أن يعزز صحة الأمعاء، وذلك لأنه يحتوي على خاصية تعزز البكتيريا الجيدة بها، ويساعد على الهضم، وهو ما يجعل الشركات الكبرى حاليا ترى إمكانات هائلة لبيعه للبالغين.

وتقول راتشيل باك، الذي تقود أبحاث الحليب البشري في مختبرات سيميلاك: “لدينا كنز رائع وفير من الفوائد التي اكتشفناها”.

Is breast milk the next superfood? Companies are racing to produce formula for ADULTS: The soon-to-be trend is being driven by a boom in studies showing human milk oligosaccharide, a property in breast milk, boosts good bacteria in the gut. https://t.co/dmNZZw9DLo pic.twitter.com/SqCOwnmWXp

— RushReads (@RushReads) April 12, 2019