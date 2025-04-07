جهاز صغير لتنظيم ضربات القلب يذوب بعد الاستخدام.. ماذا تعرفون عنه؟!

نقلت مجلة (نيتشر) العلمية عن باحثين أنهم صمموا جهازا لتنظيم ضربات القلب يقل حجمه عن حبة الأرز، يمكن إدخاله باستخدام حقنة ويجري تنشيطه بنبضات ضوئية ويذوب بعد إنتهاء الحاجة إليه.

وكتب الباحثون في المجلة أن الجهاز يمكنه العمل مع القلوب بجميع أحجامها، لكنه مناسب بشكل خاص لقلوب الأطفال حديثي الولادة المصابين بعيوب خلقية في القلب.

والجزء الخارجي الذي يتصل بالجهاز عبر اللاسلكي يتميز بأنه صغير الحجم وناعم ومرن ويلبس على صدر المريض. وعندما يرصد الجهاز عدم انتظام في ضربات القلب، يصدر تلقائيا نبضة ضوئية عبر الجلد وعظمة الصدر والعضلات لتنشيط جهاز تنظيم ضربات القلب.

وجهاز تنظيم ضربات القلب مصمم للمرضى الذين يحتاجون فقط إلى تنظيم ضربات القلب لفترة مؤقتة، ويحتوي على مكونات متوافقة حيويا تذوب بشكل طبيعي في سوائل الجسم.

واختبر الباحثون الجهاز حتى الآن على حيوانات كبيرة وصغيرة، وعلى قلوب بشرية من متبرعين بقلوبهم بها قبل وفاتهم.

وأشار إيجور إيفيموف رئيس الدراسة من جامعة نورث وسترن في إيفانستون بولاية إيلينوي في بيان إلى أن الأطفال الذين يخضعون لجراحة عيوب خلقية في القلب يحتاجون إلى أجهزة تنظيم ضربات القلب لمدة سبعة أيام تقريبا فقط، حتى يتعافى القلب.

وأضاف “لكن هذه الأيام السبعة بالغة الأهمية.. وفي النهاية، نأمل أن نتمكن من وضع جهاز تنظيم ضربات القلب الصغير هذا على قلب الطفل وتحفيزه بجهاز ناعم ولطيف يمكن ارتداؤه. دون أن تكون هناك حاجة إلى جراحة إضافية لإزالته”.