استمع لاذاعتنا

جونسون آند جونسون تعلق تجارب لقاح كورونا بعد مرض أحد المشاركين

منذ 18 ساعة
شركة جونسون أند جونسون

شركة جونسون أند جونسون

A A A
طباعة المقال

قرررت مجموعة “جونسون آند جونسون” للصناعات الدوائية تعليق التجارب السريرية التي تجريها على لقاح تجريبي ضد كوفيد-19 وذلك بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بـمرض محتمل غير مبررر، حسب بيان أصدرته ،الإثنبن .

وقالت المجموعة الأميركية في بيان: “لقد أوقفنا مؤقتا التلقيح الإضافي في جميع تجاربنا السريرية على لقاح تجريبي ضد كوفيد 19، بما في ذلك كامل تجربة المرحلة الثالثة، وذلك بسبب مرض غير مفسر أصيب به أحد المشاركين في الدراسة”.

ولم تكشف الشركة طبيعة المرض ولا أعراضه.

وأوضحت “جونسون آند جونسون” أنه بموجب قرار تعليق التجارب السريرية، تم إغلاق نظام للتسجيل عبر الإنترنت استحدثته في نهاية سبتمبر لجمع 60 ألف متطوع للمشاركة في المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية.

كما دعيت اللجنة المستقلة لسلامة المرضى للانعقاد للتحقيق في هذا التطور.

ولفتت المجموعة في بيانها إلى أن “حصول أحداث خطرة غير مرغوب بها أمر متوقع في أي دراسة سريرية، لا سيما في الدراسات الكبيرة”.

وتنص بروتوكولات “جونسون آند جونسون” على أنه عند حصول أي حدث ضار خطير خلال إجراء دراسة ما، يتم تعليق الدراسة للتحقق مما إذا كان هذا الحدث مرتبطا بالعقار الجاري تقييمه، وتحديد ما إذا كان بالإمكان استئناف الدراسة”.

المزيد من الصحة

الإصابة الثانية بكورونا ستكون بعوارض أقوى من الأولى
الفيروس المقلق.. تكرار الإصابة بـ”كورونا” أشد وطأة وأكثر فتكاً!
مستشفى دمشق
أدى لبتر أطرافها بالتدريج.. توثيق أغرب حالة طبية لطفلة سورية في دمشق
مشاهدة التلفاز
لهذا السبب يجب أن تتوقف عن مشاهدة التلفاز عند بلوغك الـ40

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

دولار السوق السوداء يحافظ على ارتفاعه
مافيا الدولار في لبنان…أرباح طائلة تجنيها أسواق هذه أهمها
تظهر في العديد من الصور القديمة ألغازا يصعب حلها
يد مجهولة ظهرت في صورة قديمة وأرعبت العالم
الفلفل الاخضر
يخفف الألم والتورم .. فوائد مدهشة للفلفل الأخضر