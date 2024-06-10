الأثنين 4 ذو الحجة 1445 ﻫ - 10 يونيو 2024 |
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حسن أول لاعب تنس لبناني يشارك بالأولمبياد في باريس‭

منذ 3 دقائق
حسن لاعب تنس لبناني

حسن لاعب تنس لبناني

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أعلن الاتحاد الدولي للتنس الاثنين مشاركة اللبناني بنيامين حسن ودانكا كوفينيتش القادمة من الجبل الأسود في منافسات التنس بالأولمبياد بفضل (أماكن العالمية).

وسيصبح حسن أول لاعب تنس من لبنان يشارك في الأولمبياد، بينما تلعب كوفينيتش في الألعاب الأولمبية للمرة الثانية بعد ظهورها في ريو 2016.

وقال الاتحاد في بيان “تُمنح أماكن العالمية للدول التي لا تمثَل بصورة كبيرة في الأولمبياد”.

وقال حسن إنه سعيد جدا بتمثيل بلاده في الأولمبياد.

وأضاف “هذا يعني المزيد بالنسبة لي، بعد أن اضطررت للانسحاب من أولمبياد طوكيو 2020 في اللحظة الأخيرة بسبب الإصابة”.

وقالت كوفينيتش “كنت أحلم بالوصول إلى مراكز مرتفعة وتمثيل بلدي في المسابقات الدولية. المشاركة في أولمبياد باريس 2024 خطوة مهمة لتحقيق حلمي”.

    المصدر :
  • رويترز

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