حشو الثوم بالأنف.. تحذيرات طبية من فيديو انتشر على "تيك توك"

تمتلئ مواقع التواصل عادة بالتجارب الغريبة وربما المؤذية، فقد أعاد رواد منصة تيك توك نشر مقطع فيديو لفتاة تحشو فصوص الثوم في أنفها.

الفيديو الذي نشر للمرة الأولى في عام 2021 وحصد حينها ملايين المشاهدات، عاد وراج مرة أخرى بشكل كبير، ما دفع الأطباء لإعادة التحذير من هذه التجربة.

وقالت الفتاة في هذا المقطع: “رأيت على TikTok، فيديو أنه إذا وضعت الثوم في أنفك فإنه يفتح جيوبك الأنفية”.

كما أوضحت أنها بعد تجربتها لهذا التحدي الذي استمر لمدة دقائق شعرت بالحرقان والسيلان من أنفها.

في المقابل، حذر الأطباء من فعل ذلك، مؤكدين أن الثوم قد يؤدي إلى التهاب الجلد.

ونقلت مجلة “طب الأنف والأذن والحنجرة” تحذيرات عدد من الأطباء المتخصصين حول مقاطع فيديو تروّج لفوائد وضع الثوم داخل الأنف لعلاج العديد من الأمراض.

فيما نقلت صحيفة “ميرور” عن الطبيب نيل باتاتشاريا، طبيب الأذن والأنف والحنجرة: “إذا فعلت هذا بشكل كافٍ، سيبدأ الجسم بالتفاعل مع الزيوت والمواد الكيميائية الموجودة في الثوم ويسبب التهاب الجلد وتهيجه في الأنف”.

كما أشار إلى أن هناك حلا أفضل في حال كنت ترغب في استخدام الثوم للتخلص من الاحتقان، وذلك عبر سحقه في الماء المغلي واستنشاق البخار من مسافة آمنة. مضيفاً “أعتقد أن استخدام الثوم فقط في طعامنا هو الطريق الأمثل للاستفادة منه”.