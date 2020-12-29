حقائق عن كورونا عرفها العلماء خلال عام

تمكن العلماء خلال سنة من معرفة بعض الحقائق حول فيروس كورونا، وفى المقابل لم يتوصلوا لمعلومات أخرى، في هذا التقرير تم رصد أبرز 9 حقائق عن فيروس كورونا توصل لها العلماء خلال عام وفقًا لموقع timesnownews

الأعراض التنفسية

على الرغم من أن الحمى من أكثر الأعراض شيوعا، إلا أن السعال وصعوبة التنفس هي من بين الأعراض أيضًا، كما يمكن أن يعاني المصاب من الفشل الكلوي والالتهاب الرئوي ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة في بعض الحالات.

حالات من دون أعراض

قد تظهر على بعض المصابين أعراضاً لكورونا في حين لا تظهر على آخرين أى أعراض للفيروس، وهؤلاء يسمون “الناقل الصامت” للفيروس.

فقدان حاسة الشم

فقدان حاسة الشم والتذوق أحد الأعراض المحتملة التى توصل لها العلماء حول الفيروس.

الشباب وكبار السن معرضون للخطر

نظرا للاختلاف في معدل الشفاء، قد يخلط الناس بين شدة الفيروس بين الشباب والكبار، الآن قد يستطيع كبار السن التعافي التدريجي أكثر من الشباب، وأصبح الشباب معرضون للخطر مثل كبار السن.

الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض معديين

الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي أعراض مرئية للفيروس يمكنهم نقل العدوى لأشخاص آخرين مثل أي شخص آخر تظهر عليه الأعراض.

الأسطح أحد طرق انتقال الفيروس

أكد العلماء أن الأسطح قد تتلوث بفيروس كورونا، وإذا لمسها شخص آخر فقد يصاب بالعدوى، لذلك تأكد من إعادة فحص الأسطح وتطهيرها قبل لمسها، وتجنب لمس الأسطح المجهولة باليدين.

الحرارة لا تقتل الفيروس

لم يتم العثور على دليل على أن الحرارة تقتل الفيروس، لأن الفيروس يمكن أن يعيش في حرارة قد تصل إلى 25 درجة مئوية أو أعلى.

ارتداء الكمامات

ازدادت معرفة العلماء بأهمية ارتداء الكمامات، حيث كان الأطباء يتحدثون عن أهمية الكمامات منذ بداية انتشار فيرس كورونا خاصة فى الأماكن المزدحمة، وذلك بحسب “اليوم السابع”.